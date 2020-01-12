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Телефонный звонок "снес" бензоколонку в Бобруйске

13.01.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На минувших выходных в социальных сетях появились фото поврежденной топливораздаточной колонки. Снимок сделан на АЗС 23 РУП «Белоруснефть».



Эта заправка находится на улице Орловского, здесь водители пассажирского транспорта пополняют свои топливные баки – рядом автобусный парк. Кomkur.info
выяснил, что случилось.

Как сообщили в пресс-службе «Белоруснефть», ЧП произошло 10 января в 19.45.

Водитель автобуса МАЗ, принадлежащего АП-2, осуществлял заправку топливом. В этот момент у него зазвонил телефон. Он ответил на звонок и, завершив разговор, сел за руль и начал движение. Достать топливный пистолет мужчина забыл.

Инцидент квалифицируется как ДТП. Происшествие обошлось без пострадавших. Сумма материального ущерба устанавливается.
 
 
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На минувших выходных в социальных сетях появились фото поврежденной топливораздаточной колонки. Снимок сделан на АЗС 23 РУП «Белоруснефть».
 
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