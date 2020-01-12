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Как в Нью-Йорке и Стокгольме. В Новой Боровой появился новый вид квартир с отделкой и мебелью

13.01.2020 17:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Новой Боровой стали доступны квартиры «под ключ» с готовой отделкой и мебельными пакетами в двух стилях — лофт и скандинавском. Интерьеры разработаны командой дизайнеров на основе популярных мировых трендов.

Команда дизайнеров сделала ставку на современные интерьеры, по аналогии с теми, которые сейчас популярны в Стокгольме, Осло, Цюрихе и Амстердаме. Скандинавский интерьер получился светлым – в нем много белого, а лофт выдержан в серых оттенках.

При покупке квартиры можно выбрать не только дизайн, но и функциональное назначение комнат. Так, в двухкомнатной квартире вместе с гостиной и кухней может быть спальня или детская. В трехкомнатной, помимо кухни и гостиной, может быть две детские или детская комната и спальня. Для каждой из них застройщик разработал свой дизайн.

Все комнаты обставят мебелью. В кухне-гостиной будут диван, кресло, барная стойка со стулом, ковер, два шкафа, тумба под телевизор и пуф. В спальне – большая кровать, шкаф и журнальный столик. Продумана и детская комната с мебелью для ребенка разного возраста. Любое окно можно будет занавесить шторами на карнизах, а на лоджии появится обеденный стол со стульями.

Вместе с мебелью в пакеты входит бытовая техника от мировых производителей. На кухне будет холодильник, варочная панель, духовой шкаф и вытяжка, а в ванной – стиральная машина.

Ремонт пройдет под контролем дизайнеров. Им предстоит следить за каждым этапом – от черновой отделки и разводки электрики до финишной расстановки мебели и аксессуаров.

Первые квартиры с готовыми интерьерами стали доступны в «Центральном парке».

 
 
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В Новой Боровой стали доступны квартиры «под ключ» с готовой отделкой и мебельными пакетами в двух стилях — лофт и скандинавском. Интерьеры разработаны командой...
 
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