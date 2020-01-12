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Суд посчитал 3,5 года слишком мягким наказанием водителю, который насмерть сбил девочку - и увеличил срок
Источник материала: Tut.by
Брестский областной суд изменил приговор 57-летнему водителю, который получил 3,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка, сообщается на сайте
ДТП произошло 22 июля. Водитель Mercedes Sprinter на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку. Она от полученных травм скончалась на месте.
В ноябре прошлого года
Апелляционная инстанция посчитала назначенное мужчине наказание слишком мягким — и увеличила срок до 5 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением прав на 5 лет. Размер компенсации морального вреда матери погибшей увеличили до 80 тысяч рублей.
«Судом должным образом не учтены тяжкие последствия, наступившие в результате совершенного обвиняемым преступления, грубое нарушение правил дорожного движения, попытка скрыться с места происшествия, а также данные о личности обвиняемого, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. До начала судебного разбирательства обвиняемый не принял мер к заглаживанию вреда: не оказал помощи в погребении, не принес извинений, не возместил моральный вред», — поясняет ВС.
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Суд посчитал 3,5 года слишком мягким наказанием водителю, который насмерть сбил девочку - и увеличил срок
15 тысяч рублей компенсации морального вреда матери девочки суду тоже показались недостаточными.
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