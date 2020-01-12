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Суд посчитал 3,5 года слишком мягким наказанием водителю, который насмерть сбил девочку - и увеличил срок

13.01.2020 17:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестский областной суд изменил приговор 57-летнему водителю, который получил 3,5 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка, сообщается на сайте Верховного суда.


Фото: МВД

ДТП произошло 22 июля. Водитель Mercedes Sprinter на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку. Она от полученных травм скончалась на месте.

В ноябре прошлого года суд в Барановичах признал этого мужчину виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил 3 года и 6 месяцев колонии-поселения. Его также лишили прав на пять лет и обязали выплатить 15 тысяч рублей компенсации морального вреда матери девочки.

Апелляционная инстанция посчитала назначенное мужчине наказание слишком мягким — и увеличила срок до 5 лет лишения свободы в колонии-поселения с лишением прав на 5 лет. Размер компенсации морального вреда матери погибшей увеличили до 80 тысяч рублей.

«Судом должным образом не учтены тяжкие последствия, наступившие в результате совершенного обвиняемым преступления, грубое нарушение правил дорожного движения, попытка скрыться с места происшествия, а также данные о личности обвиняемого, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. До начала судебного разбирательства обвиняемый не принял мер к заглаживанию вреда: не оказал помощи в погребении, не принес извинений, не возместил моральный вред», — поясняет ВС.

 
 
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15 тысяч рублей компенсации морального вреда матери девочки суду тоже показались недостаточными.
 
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