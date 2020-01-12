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Владимир Караник о детской онкологии: 10-летняя излечиваемость составляет более 75 %

13.01.2020 17:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 января делегация Совета Республики посетила РНПЦ детской онкологии. Цель визита – оказание помощи юным пациентам клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.           

Владимир Караник о детской онкологии: 10-летняя излечиваемость составляет более 75 %

Чудеса продолжаются. В рамках акции «Наши дети» в Боровляны приехали сенаторы. Глава Совета Республики в сопровождении  своих коллег привезла детям сладкие подарки и сертификат на покупку компьютерной техники.

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Владимир Караник о детской онкологии: 10-летняя излечиваемость составляет более 75 %

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке: Наталья Кочанова лично пообщалась с детьми и их родителями, а на сцене разыграли настоящую новогоднюю сказку. Но настоящее волшебство в РНПЦ детской онкологии свершается ежедневно. Взрослые в белых халатах возвращают жизни сотням детей Беларуси. А за сухим словосочетанием «добились мировых показателей» – стоят судьбы юных белорусов.                

Владимир Караник о детской онкологии: 10-летняя излечиваемость составляет более 75 %

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
По показателям излечиваемости детского населения мы занимаем ведущие позиции в мире, входим в двадцатку стран. Если взять отдаленно результаты лечения, в целом, все заболевания, с которыми сталкивается детская онкология, то 10-летняя излечиваемость составляет более 75 %. Как правило, большинство пациентов удается спасти и вернуть к полноценной жизни. Пока эта цифра не достигла 100 %, мы будем дальше работать над улучшением результатов лечения.

Владимир Караник о детской онкологии: 10-летняя излечиваемость составляет более 75 %

Делегация Совета Республики за круглым столом с представителями РНПЦ и Минздрава обсудила возможность дальнейшего сотрудничества. Сенаторский корпус предлагает найти действенную форму дружбы по принципу попечительского совета.

Владимир Караник о детской онкологии: 10-летняя излечиваемость составляет более 75 %

Хотя суть не в названии, а в желании помогать. Будь то спонсорская помощь или транспортные услуги для пациентов. Сенаторы готовы подставить плечо такому знаковому медучреждению страны.

Владимир Караник о детской онкологии: 10-летняя излечиваемость составляет более 75 %

Опыт помощи таким семьям у Натальи Кочановой остался ещё после её работы мэром Новополоцка и вице-премьерства. РНПЦ детской онкологии рассчитан на 290 пациентов, здесь лечатся дети со всей страны. А сама клиника первой в стране получила статус РНПЦ и оснащена лучшим медоборудованием. Ее развитие на постоянном контроле главы государства. 

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Новости Беларуси. 13 января делегация Совета Республики посетила РНПЦ детской онкологии. Цель визита – оказание помощи юным пациентам клиники, сообщили в...
 
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