Бывшая роскошь от чиновников. Гараж Управделами распродает представительские седаны

Источник материала: Tut.by

Госкомитет по имуществу проводит аукцион по продаже автомобилей представительского класса, принадлежащих Учреждению «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО». В качестве лотов выставлены парочка Mercedes S-класса и четыре Audi A8. Но кажется, чиновники, которые на них ездили в свое время, забыли, что такое регулярное обслуживание.





Смотрим лот номер один. Это седан Audi A8 2008 года выпуска цвета «черный перламутр». Под капотом — V8 объемом 4,2 литра, «автомат», полный привод. Из недостатков указано только сквозное повреждение обшивки водительского кресла. Пробег у автомобиля приличный — 472 300 км. Цена — 10 066 рублей. Это практически в два раза ниже среднерыночной стоимости.





Правда, в частных объявлениях все экземпляры сплошь с пробегами до 200 тысяч км, во что верится с трудом. Но, как обещают владельцы-продавцы, состояние едва ли не у всех идеальное. А здесь — дырка в кресле и цена в два раза ниже.























Следующие два лота — аналогичные модели Audi A8. Обе — 2010 года выпуска (поколения D3), с моторами 4,2 литра. Отличается лишь пробег. У одной машины он 459 786 км, у второй — 383 432 км. И дефекты более серьезные, чем дырка в обшивке. У одной машины течет масло из АКП, у второй — утечка охлаждающей жидкости, стук в шарнирах передней подвески. Тем не менее предлагаются лоты по совершенно одинаковой цене — 20 416 рублей. И это уже как раз в пределах рыночных цен на машины третьего поколения.





А вот один из экземпляров 2003 года выпуска в спецгараже «убили» до состояния хлама. Причем за те же 440 тысяч км, которые наездили машины, описанные выше. Список проблем велик: общая коррозия пола, колесных ниш, оперения, нарушение герметичности дверей. Требуют ремонта: двигатель, АКПП, подвеска, электрооборудование. Повышенный расход масла, шумы при работе двигателя, стук газораспределительного механизма, толчки при переключении передач, нарушение герметичности пневмоподвески, требует замены блок управления системы санкционированного допуска и пуска двигателя, неисправен модуль ABS, неисправны модули рулевой колонки. Видимые потертости подушек сидений.





Просят за такой представительский седан всего 3500 рублей. Среди частных объявлений самый дешевый экземпляр Audi A8 аналогичного года выпуска и с небольшим списком проблем стоит около 9200 рублей.





Еще два лота — это парочка Mercedes S-класса. Один автомобиль S350 поколения W221, 2005 года выпуска с пробегом 413 560 км. У автомобиля имеются очаги коррозии колесных арок и в местах крепления амортизаторов, не работают ABS, ESP, гидроусилитель руля, требуется компьютерная диагностика. Цена — 7400 рублей.





Дешево или дорого? Очень дешево. Ближайшие по цене аналоги стоят от 18 тысяч рублей. И снова, что характерно, в объявлениях продавцов машины исключительно в состоянии новых и «все поменяно, не дымит, не парит».





На десерт — Mercedes S600 2000 года выпуска поколения W220. Самое удивительное в этом автомобиле — это пробег в 110 261 км. Во всяком случае именно такие цифры указаны на сайте аукциона. Имеются очаги коррозии колесных арок и в местах крепления амортизаторов, не работают ABS, ESP, гидроусилитель руля, требуется компьютерная диагностика. Цена — 4900 рублей. Ближайшие по году выпуска и цене экземпляры стартуют с отметки 3300 долларов.

Если вы вдруг поняли, что один из лотов — автомобиль вашей мечты, то заметим, что перед покупкой придется внести задаток в размере 10% от стоимости авто.