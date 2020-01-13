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Как выглядят остатки первой минской электростанции и можно ли их еще сохранить
Источник материала: Tut.by
Первую минскую электростанцию снесли восемь лет назад. Памятник архитектуры убрали ради пятизвездочной гостиницы — это здание на проспекте Независимости
Первая электростанция в Минске дала ток 125 лет назад, как раз в январе. Если бы не снос в 2011-м, памятник промышленной архитектуры конца ХIX века существовал бы до сих пор. Можно было бы обустроить там музей или попробовать встроить его в архитектуру современного объекта на проспекте Независимости. Но не сложилось.
Долго было непонятно, что конкретно уцелело после сноса основного здания. Теперь институт «Минскражданпроект» прорабатывает новую возможность сохранить кусочек истории.
Что именно удалось сберечь
Прямо сейчас остатки электростанции лежат на строительной площадке у здания, которое прозвали в народе «не-Кемпински». Напомним, несостоявшуюся гостиницу начал возводить Юрий Чиж, а
Куски исторического объекта вернули на стройплощадку в декабре 2019-го. Они находятся за строительным забором, фактически на набережной Свислочи. Куски стен пронумерованы, упакованы и складированы под навесом. Вот как это выглядит.
Большая часть артефактов — элементы фасада стоявшей неподалеку подстанции.
— Первая минская электростанция была комплексом разнородных зданий, построенных по разным поводам и в разное время, — объясняет научный руководитель проекта, архитектор Вадим Глинник.
— Точная дата постройки подстанции, с фасадом которой мы сейчас работаем, неизвестна. Предположительно, это первые десятилетия ХХ века, до Первой мировой войны. Подстанция, как и весь комплекс сооружений, тоже сильно перестраивалась, с этим были связаны проблемы ее сохранения.
Основное здание демонтировали. А что было с другими
Основное здание первой минской электростанции демонтировали, его вернуть невозможно — это факт. Вадим Глинник сожалеет, что у специалистов даже не было возможности его исследовать.
— Политическое решение о демонтаже принимали не архитектор и не научный руководитель, а органы госуправления. Но если уж так решили, то разумно было до этого всесторонне изучить объект, чтобы осталась полная информация о том, каким он был. К сожалению, этого не произошло.
Добавим, что весной 2011 года Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры просило у правоохранительных органов возбудить
После сноса основного здания проектировщикам все-таки поставили задачу сохранить оставшиеся фрагменты и перенести их на новое место.
— К тому моменту стояли только два здания с интересными главными фасадами. Они тоже были сильно перестроены, но мы их смогли исследовать. Это плюс историческая информация позволяли их реконструировать на начало ХХ века.
Чтобы собрать исторические здания в другом месте, нужно было их разрезать на блоки — это согласовали. Но во время работ большее по площади здание рассыпалось.
— Состояние стен было таким, что они не выдержали разрезки, — Вадим Глинник подробно рассказывает, что произошло. — От этого здания мы сохранили несколько деталей декора — чтобы потом использовать их в воссоздании. Рассыпались и боковые стены второго здания, но главный фасад его, к счастью, сохранился полностью.
Этот фасад разрезали и увезли со стройплощадки. Пытались начать восстановление электростанции в 2015-м, но снова ничего не вышло. Тогда Вадим Глинник
Что можно сделать, чтобы не потерять всё
Вадим Глинник уверен: в «сложившейся градостроительной ситуации» надо признать, что основной объект утрачен.
— Уничтожение масштабного комплекса первой электростанции в центре города было очевидной градостроительной ошибкой, — говорит архитектор.
— Но важно зафиксировать в городском пространстве память о том, что электростанция там была, — добавляет Вадим Глинник. — Необходимо найти место в ландшафте, смонтировать уцелевший подлинный фрагмент. Дать рядом информацию об истории всей электростанции, а также выполнить большой макет, который бы давал представление о том, какой она была.
На сегодня Министерством культуры не принято окончательное решение, где именно и в каком объеме будет восстанавливаться фасад.
— Перед новым инвестором стоит задача закончить объект, он демонстрирует желание найти разумный выход из ситуации, которая сложилась не по вине новых людей, — подытоживает Вадим Глинник. — Спустя многие годы мы наконец опять вернулись к проектированию и сейчас стараемся сохранить то, что осталось.
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Долго было непонятно, что конкретно уцелело после сноса основного здания. И вот фрагменты фасада одного из исторических зданий вернулись на стройплощадку....
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