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Уголок земли родной

14.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Если бы людям можно было выбирать себе родину, то многие, наверное, выбрали бы берег моря или величественные горы. Так уж устроена душа человеческая, что у каждого есть особый уголок, та заветная земля, где он родился и вырос, — «уголок земли родной».
Меня судьба «распределила» в Городею — чудесное место Несвижской земли, где нет ни лазурного берега, ни высоких гор, но есть добрые люди, прекрасные пейзажи и воцарившаяся кругом атмосфера уюта.

Уголок земли родной
Особенно дороги мне окрестности родного поселка. Рядом с ним протекает река Уша. Когда пройдешь берегом реки мимо тростника, то увидишь семью лебедей. Эти прекрасные птицы живут на нашей реке постоянно. И если у меня плохое настроение, я прихожу на берег реки и долго смотрю на них.
Как Эйфелеву башню в Париже, так и в Городее практически из каждого уголка в любое время суток можно видеть крыши нашего знаменитого ОАО «Городейский сахарный комбинат». Именно благодаря ему нас, городейцев, частенько называют «сахарниками», а саму местность — «сахарным островом». А уровень порядка здесь выше швейцарского. «Чистота вокруг — это по-нашему, по-Городейски!» — такой вывеской встречает поселок. «В Городее НЕ СОРЯТ — чистоту здесь ЦЕНЯТ», — гласит другая вывеска. «Чистота на улице — красота в душе», — и не поспоришь.
Я пишу о родных местах, и радостное чувство охватывает меня. Как замечательно, что я живу на Несвижской земле. Уголки нашей Несвижчины настолько прекрасны, что каждое их посещение вызывает ощущение счастья и жизненной полноты, настраивает каждого человека на необыкновенно возвышенный лад.
Словом, в Городее прекрасно. Не ждите повода — езжайте сейчас. Городея рада гостям!
Янина Щербакова,
учащаяся 8 класса государственного учреждения
образования «Средняя школа № 2 г.п. Городея».


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Если бы людям можно было выбирать себе родину, то многие, наверное, выбрали бы берег моря или величественные горы. Так уж
 
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