В России задержали белоруса, который вывез в Россию 6-летнего сына

Полицейские Анапы задержали гражданина Белоруссии, который вывез в Россию сына. Сейчас задержанный готовится к экстрадиции. Мальчика передали матери, в настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.





"В ходе проверки установлено, что отец несовершеннолетнего находится в федеральном розыске Республики Беларусь, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На основании судебного решения мужчина был задержан и помещен в ИВС отдела МВД России по городу Анапе для последующей экстрадиции", - говорится в сообщении.



