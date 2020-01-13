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За 2019 год в Беларуси изъято более 153 тысяч литров нелегального алкоголя

14.01.2020 09:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

За 2019 год в Беларуси изъято более 153 тысяч литров нелегального алкоголя

По данным ГУБЭП МВД, за 2019 год в Беларуси из нелегального оборота изъято более 153 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции (без учета самогона и браги).

Основной объем изъятого составляет чистый спирт (более 118 тыс. литров), который потом разливали по бутылкам и продавали как легальную алкогольную продукцию. Кроме того, изъято без малого 17 тыс. литров бутилированной водки и почти 19 тыс. литров пива.

Последний алкогольной продукции был зафиксирован в минувшую пятницу в Бобруйске, где обнаружено подпольное производство водки. Оперативники службы БЭП вместе с участковым инспектором проверяли информацию о нелегальной торговле алкоголем. Во время осмотра хозпостройки во дворе дома 35-летнего местного жителя милиционеры обнаружили 400 бутылок водки (200 литров) без белорусских акцизных марок и 92 пятилитровые канистры (460 литров) со спиртом производства Российской Федерации.

 
 
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По данным ГУБЭП МВД, за 2019 год в Беларуси из нелегального оборота изъято более 153 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и алкогольной продукции (без учета самогона...
 
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