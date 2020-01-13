Источник материала: Новости Волковыска

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях по многим статьям вносились не единожды. Касалось это и водителей, которые управляли транспортными средствами, будучи лишенными права управления, и родителей, которые уклоняются от ответственности за воспитание и содержание детей, а также курения в общественных местах. За 12 лет действия КоАП принято 115 законов, внесено более 1,4 тысячи корректировок. На совещании с силовиками 16 декабря 2019 года президент поручил разработать новый проект КоАП и исключить корректировки законодательства в данной сфере как минимум на последующие пять лет.

Сейчас на Правовом форуме Беларуси активно обсуждаются очередные запланированные на ближайшее время нововведения в КоАП. Все мы до 24 января можем высказаться по этому поводу, внести на рассмотрение властей свои предложения. Люди считают, что нужно ввести норму в промилле, с которой можно появляться в общественных местах. Как по мне, так резонно: все же разница между кружкой пива и «литрой выпитой» есть и стричь здесь под одну гребенку как-то не с руки.

Очередной пример: многоквартирный дом в райцентре, в крайних подъездах которого жильцы мерзнут зимой. Согласны утеплить торцы дома за свой счет. Но требуются разрешение местных властей и снова бумажный проект. Года 4 назад узнавала его цену у архитектора исполкома — около 20 тысяч рублей. Жильцов предупредили: за самовольное утепление накажут большими штрафами. Якобы это портит внешний вид, и ерунда, что этот торец с главной улицы не виден и никакой красоте райцентра, где и без этого проблем хватает, не мешает.

Много люди говорят о скоростном режиме в населенных пунктах и на дворовых территориях, о выгуле и почему-то отстреле домашних питомцев… Уверена, в отдельных предложениях есть здравый смысл, и надеюсь, к ним прислушаются.

Теперь выскажу мнение о наказаниях за нарушения КоАП. Пока их много: предупреждение, штраф, исправработы, административный арест, лишение определенных прав, компенсация и так далее. Но не раз убеждалась: для многих нарушителей закона заплатить штраф, уж простите, как семечки пощелкать. Осквернили подростки памятники на кладбище – родители заплатили государству энную сумму в банке. В агрогородке Слобода Смолевичского района, например, в мае 2015 года за счет добровольных пожертвований установили скульптурную композицию в память о сожженных в войну деревнях. Через некоторое время какие-то варвары ее сильно повредили. Значит, снова нужно собирать деньги среди неравнодушных людей и восстанавливать разрушенное?

Однажды поинтересовалась у сотрудника милиции насчет того, как «суточники» отбывают наказание. Ответил: «В основном просто сидят в кутузке, если есть какая-нибудь работа, забор покрасить или двор подмести, тогда их привлекают». Возникает вопрос: почему они должны просто отсиживать свои 15 суток даже на скудном, но нами оплаченном пайке? На Западе, к примеру, широко используется такое понятие, как общественные работы. Это когда свое нарушение не отлеживаешь в камере, а, скажем, 200 или 100 часов работаешь на благо общества там, где ему это нужно. Очень, мне кажется, эффективно, да и проконтролировать исполнение при нынешних-то технических возможностях ничего не стоит. Ну а к злостным уклонистам можно меры принуждения и пожестче применить.