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Ночью в Минске пьяный на BMW врезался в бетонную цветочницу и протаранил Citroen
Источник материала: Tut.by
Ночью в Минске пьяный водитель BMW протаранил цветочницу и врезался в Citroen. Об этом
Авария произошла в ночь на 14 января на улице Пулихова. По предварительной информации, 47-летний водитель BMW ехал в направлении улицы Смоленской, не справился с управлением и врезался в цветочницу, после чего продолжил движение и протаранил Citroen.
По внешним признакам водитель BMW был пьян. Сотрудники ГАИ доставили мужчину на медосвидетельствование, которое показало 2,4 промилле алкоголя.
В результате ДТП серьезно никто не пострадал.
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Авария произошла в ночь на 14 января на улице Пулихова.
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