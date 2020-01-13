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Ночью в Минске пьяный на BMW врезался в бетонную цветочницу и протаранил Citroen

14.01.2020 12:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью в Минске пьяный водитель BMW протаранил цветочницу и врезался в Citroen. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла в ночь на 14 января на улице Пулихова. По предварительной информации, 47-летний водитель BMW ехал в направлении улицы Смоленской, не справился с управлением и врезался в цветочницу, после чего продолжил движение и протаранил Citroen.

По внешним признакам водитель BMW был пьян. Сотрудники ГАИ доставили мужчину на медосвидетельствование, которое показало 2,4 промилле алкоголя.

В результате ДТП серьезно никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла в ночь на 14 января на улице Пулихова.
 
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