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Российские спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Минска
Источник материала: Партизан
14 января белорусский альпинист сорвался со скалы, получил травмы и запросил о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.
36-летний альпинист-одиночка из Минска на высоте 4800 метров (скалы Пастухова), сорвавшись во время подъема, получил травму и попросил о помощи.
В 7.25 по местному времени спасатели нашли белоруса. Пострадавшего альпиниста спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с травмой грудной клетки.
В поисках принимали участие шесть спасателей из Эльбрусского спасательного отряда и два вертолета.
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14 января белорусский альпинист сорвался со скалы, получил травмы и запросил о помощи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарской республике.
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