Российские спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Минска

















36-летний альпинист-одиночка из Минска на высоте 4800 метров (скалы Пастухова), сорвавшись во время подъема, получил травму и попросил о помощи.





В 7.25 по местному времени спасатели нашли белоруса. Пострадавшего альпиниста спустили на поляну Азау и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с травмой грудной клетки.





В поисках принимали участие шесть спасателей из Эльбрусского спасательного отряда и два вертолета.