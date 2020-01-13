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В Мельбурне из-за пожаров стало опасно дышать
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. Из-за масштабных пожаров, которые полыхают в Австралии, в Мельбурне стало опасно дышать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уровень загрязнения воздуха продуктами горения достиг критической отметки. Людям не рекомендуют без острой необходимости покидать дома и открывать окна. Водителей просят соблюдать внимательность на дорогах, поскольку смог сильно сокращает видимость, а также не пользоваться кондиционерами.
В одном из крупнейших городов Австралии не работают открытые бассейны. Властям пришлось отменить проведение квалификационных матчей Открытого чемпионата по теннису.
Напомним, ранее дым накрыл столицу страны и ее пригороды –уровень качества воздуха в Сиднее пересек критическую отметку, местами превысив показатель «опасно для жизни» в 11 раз.
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Новости Австралии. Из-за масштабных пожаров, которые полыхают в Австралии, в Мельбурне стало опасно дышать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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