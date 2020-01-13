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Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два человека погибли, ещё двое – в больнице. В Могилёве правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 13 января ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28-летняя могилевчанка на перекрестке не предоставила преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю. В результате чего произошло столкновение.
Удар был такой силы, что понадобилась помощь спасателей для того, чтобы достать заблокированного в салоне автомобиля пассажира. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.
Водители, по предварительным данным, в момент ДТП были трезвыми. В настоящее время в причинах и обстоятельствах аварии разбираются следователи и судмедэксперты.
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Новости Беларуси. Два человека погибли, ещё двое – в больнице. В Могилёве правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 13 января...
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