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Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»

14.01.2020 16:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два человека погибли, ещё двое – в больнице. В Могилёве правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 13 января ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»

28-летняя могилевчанка на перекрестке не предоставила преимущество ехавшему по главной дороге автомобилю. В результате чего произошло столкновение.

В аварии в Могилёве два человека получили травмы, ещё двое – погибли

Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»

Удар был такой силы, что понадобилась помощь спасателей для того, чтобы  достать заблокированного в салоне автомобиля пассажира. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»


Евгений Жилинский, официальный представитель УГАИ УВД Могилёвского облисполкома:  
В результате ДТП водитель Opel и пассажир этого же автомобиля, который находился на переднем сиденье, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир, который находился на заднем сиденье и водитель Renault госпитализированы в реанимаию.

Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»


Денис Маркевич, заведующий отделением Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи:
Состояние было тяжелым. Им оказана помощь. В настоящее время они продолжают лечиться в отделении реанимации. Состояние остается стабильно тяжелым. У одного травмы головы и нижних конечностей. У второго – головы, шеи, грудной клетки и нижних конечностей.

Врач о пострадавших в ночном ДТП в Могилёве: «Состояние остается стабильно тяжёлым»

Водители, по предварительным данным, в момент ДТП были трезвыми. В настоящее время в причинах и обстоятельствах аварии разбираются следователи и судмедэксперты.

Люди в материале: Евгений Жилинский, Денис Маркевич
 
 
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Новости Беларуси. Два человека погибли, ещё двое – в больнице. В Могилёве правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла 13 января...
 
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