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В Гомеле 58-летний пациент «заминировал» больницу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле пациент «заминировал» больницу.
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Звонил неизвестный мужчина.
К месту происшествия были направлены экстренные службы, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД. Был проведен осмотр помещений медучреждения.
Была установлена личность звонившего – это 58-летний пациент этой больницы. Мужчину задержали. Его действиям будет дана правовая оценка.
Осмотр помещений медучреждение был закончен. Проверка проводилась при помощи служебной немецкой овчарки по кличке Такер.
Взрывные устройства и опасные предметы не были обнаружены.
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Новости Беларуси. В Гомеле пациент «заминировал» больницу. По информации УВД Гомельского облисполкома, сообщение о том, что в хозяйственной части больницы...
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