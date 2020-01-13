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В Гомеле 58-летний пациент «заминировал» больницу

14.01.2020 18:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле пациент «заминировал» больницу.  

По информации УВД Гомельского облисполкома, сообщение о том, что в хозяйственной части больницы скорой медицинской помощи областного центра будет взрыв, поступило днем 14 января.  

Звонил неизвестный мужчина.  

В Гомеле 58-летний пациент «заминировал» больницу
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

К месту происшествия были направлены экстренные службы, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД. Был проведен осмотр помещений медучреждения.  

Была установлена личность звонившего – это 58-летний пациент этой больницы. Мужчину задержали. Его действиям будет дана правовая оценка.  

Осмотр помещений медучреждение был закончен. Проверка проводилась при помощи служебной немецкой овчарки по кличке Такер.  

В Гомеле 58-летний пациент «заминировал» больницу
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Взрывные устройства и опасные предметы не были обнаружены.  

В начале декабря в Барановичах мужчина не хотел идти на работу и «заминировал» завод – здесь подробнее.  

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле пациент «заминировал» больницу.   По информации УВД Гомельского облисполкома, сообщение о том, что в хозяйственной части больницы...
 
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