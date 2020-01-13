В Гомеле 58-летний пациент «заминировал» больницу

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле пациент «заминировал» больницу.

По информации УВД Гомельского облисполкома, сообщение о том, что в хозяйственной части больницы скорой медицинской помощи областного центра будет взрыв, поступило днем 14 января.

Звонил неизвестный мужчина.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

К месту происшествия были направлены экстренные службы, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 внутренних войск МВД. Был проведен осмотр помещений медучреждения.

Была установлена личность звонившего – это 58-летний пациент этой больницы. Мужчину задержали. Его действиям будет дана правовая оценка.

Осмотр помещений медучреждение был закончен. Проверка проводилась при помощи служебной немецкой овчарки по кличке Такер.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Взрывные устройства и опасные предметы не были обнаружены.