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Авиакомпания Airbus ввела в эксплуатацию новый самолет в виде кита белухи

14.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Авиакомпания Airbus ввела в эксплуатацию новый самолет в виде кита белухи

Один из самых ожидаемых в мире самолетов компании Airbus Beluga XL в форме кита белухи введен в эксплуатацию и уже совершил свой первый штатный полет, сообщает СNN.

Beluga XL является преемником Beluga, или Airbus A300-600ST. Воздушное судно имеет выпуклую форму корпуса, которая напоминает белуху. Кроме того, разработчики добавили самолету новой модели улыбающееся лицо. Причудливый дизайн был выбран сотрудниками Airbus путем голосования. Из-за своего внешнего вида самолет получил прозвище «летающий кит».

Самолет является грузовым. Как сообщили представители авиастроительной компании, он будет играть важную роль в строительстве пассажирских лайнеров, перевозить компоненты самолетов между европейскими производственными площадками и линиями окончательной сборки в Тулузе, Гамбурге и Тяньцзине.

Инженеры Airbus усовершенствовали в Beluga XL грузовой отсек и опустили взлетную палубу. Самолет также стал на 6 м длиннее и на 1 м шире своего предшественника. Несмотря на свой интересный дизайн, самолет является очень функциональным, а китоподобный нос улучшает аэродинамическую эффективность корабля.

https://www.belta.by/

 
 
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Один из самых ожидаемых в мире самолетов компании Airbus Beluga XL в форме кита белухи введен в эксплуатацию и уже совершил свой первый штатный полет, сообщает СNN. Beluga XL...
 
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