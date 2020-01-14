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Авиакомпания Airbus ввела в эксплуатацию новый самолет в виде кита белухи
14.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Один из самых ожидаемых в мире самолетов компании Airbus Beluga XL в форме кита белухи введен в эксплуатацию и уже совершил свой первый штатный полет, сообщает
Beluga XL является преемником Beluga, или Airbus A300-600ST. Воздушное судно имеет выпуклую форму корпуса, которая напоминает белуху. Кроме того, разработчики добавили самолету новой модели улыбающееся лицо. Причудливый дизайн был выбран сотрудниками Airbus путем голосования. Из-за своего внешнего вида самолет получил прозвище «летающий кит».
Инженеры Airbus усовершенствовали в Beluga XL грузовой отсек и опустили взлетную палубу. Самолет также стал на 6 м длиннее и на 1 м шире своего предшественника. Несмотря на свой интересный дизайн, самолет является очень функциональным, а китоподобный нос улучшает аэродинамическую эффективность корабля.
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Один из самых ожидаемых в мире самолетов компании Airbus Beluga XL в форме кита белухи введен в эксплуатацию и уже совершил свой первый штатный полет, сообщает СNN. Beluga XL...
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