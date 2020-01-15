Треть россиян считают, что длинные новогодние каникулы нужно сократить

Источник материала: Ежедневник





15 лет назад недовольных длиной праздников, среди которых оказались в основном пожилые люди, было значительно меньше. Кроме того, переносить выходные на май респонденты не хотят.

Каждый второй россиянин считает, что решение Госдумы 15-летней давности о введении выходных с 1 по 7 января было удачным шагом, следует из опроса ВЦИОМ. Показатель поддержки существенно выше, чем в 2005 году, когда жители страны впервые провели семидневные январские каникулы. Тогда решение властей одобряли только 36% населения, пишет gazeta.ru .

Против того, чтобы отдыхать неделю, 15 лет назад высказывалось 27% респондентов, считавших, что в будущем от длинных каникул следует отказаться. В 2020 году этой позиции придерживаются 33% опрошенных. По сравнению с 2008 годом, число увеличилось более чем в 2 раза.

Кроме того, резко изменилось отношение россиян к идее переноса январских выходных. В 2005 году многие респонденты считали, что их следует сдвинуть на весну. 27% участников исследования одобряли увеличение количества праздничных дней в году, однако утверждали, что охотнее отдохнули бы в мае.

В 2020 году эту идею поддержали только 3% населения. Еще 4% опрошенных и вовсе заявили, что считают количество выходных дней избыточным.

ВЦИОМ отмечает, что январские выходные молодежь поддерживает активнее пожилых людей. В частности это решение властей одобряет 75% людей в возрасте от 18 до 24 лет, 66% — от 25 до 34 и 60% — от 35 до 44. Против выступает 47% россиян в возрасте от 60 лет.

При этом ВЦИОМ замечает корреляцию между материальным достатком опрошенных и их отношением к каникулам. Так, люди, удовлетворенные своим материальным положением, склонны поддерживать январские выходные (63%), а неудовлетворенные чаще выступают против введения каникул зимой (46%).

Молодежь не хочет отменять январские праздники, так как они стали традицией, считает директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. По его мнению, для отмены или переноса выходных «потребуется не менее жаркая дискуссия, сравнимая с той, которая случилась 15 лет назад и отголоски которой хорошо помнят более старшие поколения».

Телефонный опрос ВЦИОМ провел 12 января 2020 года. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет, отобранные случайным образом.