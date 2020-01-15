В Беларуси общаться с властями – пытка. Похоже, это изменится, и вот как

Источник материала: KYKY

Команда проекта « Удобный город » – сайта, при помощи которого беларусы пишут письма чиновникам о проблемах самых разных масштабов и, бывает, получают вменяемые ответы – предлагает менять закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», о чем пишет в своем телеграм-канале. Авторы верят, что новые меры помогут госорганам лучше справляться со своими обязанностями, а беларусам – выдохнуть и жить на всю катушку. Пересказываем, о чем конкретно идет разговор.

Пункт первый: создать институт петиций

Проблема: Слово «петиция» давно у всех на слуху, однако в законе «Об обращениях граждан и юридических лиц» этот термин все еще не прописан. Закон Беларуси делит обращения по форме на письменные, устные и электронные, а также на индивидуальные и коллективные. То, что сегодня понимается под петицией, наиболее близко к электронному коллективному обращению.

Решение: Дополнить основные термины закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» развернутым определением «петиции», рассматривая ее как коллективное электронное обращение с предложениями по совершенствованию законодательства и решению актуальных экономических, политических и социальных вопросов общества и государства.

Пункт второй: использовать петиции для инициации изменений в законодательстве

Проблема: По закону беларусы могут инициировать внесение изменений в законодательство, но практически реализовать эту возможность крайне сложно: нужно пройти сложную процедуру реализации инициативы и собрать не менее 50 тысяч подписей.

Решение: Чтобы упростить процедуру, можно использовать институт петиций. Закон «О местном управлении и самоуправлении» позволяет гражданам вносить в Советы депутатов проектные предложения. Чтобы механизм заработал, нужно сделать рассмотрение петиций о внесении изменений в законодательство депутатами обязательным – при условии, что ее подпишет определенное количество человек.

Пункт третий: изучать петиции с большим числом подписей более тщательно

Проблема: Сегодня по закону госорганы должны рассматривать обращение с выездом на место в случае, если его подписало 30 и более человек.

Решение: Расширить обязанности госорганов при получении петиции с тысячью и более подписей. В этом случае обращения следует рассматривать не только с выездом, но и с проведением общественного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами (в том числе в онлайн-формате на сайте ведомства), а также с созданием специальной комиссии.

Пункт четвёртый: обязать негосударственные организации рассматривать обращения

Проблема: Возникает много вопросов при отнесении отдельных организаций к категории государственных или негосударственных. Являются ли государственными хозяйственные общества, акции которых принадлежат государству? Какова должна быть доля таких акций? Такая неопределенность порождает почву для умышленного игнорирования обращений.

Решение: Стоит обязать негосударственные организации рассматривать обращения, собравшие не менее тысячи подписей.

Пункт пятый: сделать возможность отправить обращение более очевидной

Проблема: На сайтах государственных органов в обязательном порядке должна быть форма для отправки электронных обращений. Но неподготовленному человеку зачастую найти ее не так-то просто – даже если искать специально.

Решение: Чтобы сделать обращения более доступными, стоит обязать госорганы размещать соответствующую рубрику на главной странице своего сайта.

Пункт шестой: позволить продлевать срок рассмотрения обращений

Проблема: Сегодня у госорганов есть от 15 дней до месяца на то, чтобы ответить на обращение. Но практика показывает, что этого срока часто бывает недостаточно. Спешка – плохой помощник в решении важных проблем, это понимают и сами заявители.

Решение: Разумным было бы предоставить заявителю право самому установить срок рассмотрения его обращения, превышающий один месяц.

Пункт седьмой: довести до ума правила работы с массовыми обращениями

Проблема: Если госорган получает более десяти обращений по одной и той же проблеме, он имеет право не отвечать каждому лично, а разместить один общий ответ на своем сайте. Однако в законе существует пробел: не указано, за какой период необходимо учитывать поступившие обращения, чтобы считать их обращениями массового характера.

Решение: Установить соответствующий срок – например, один месяц. Кроме того, сегодня заявитель лишен какой-либо возможности узнать, что его обращение было признано массовым и ответ нужно искать на сайте ведомства. Поэтому стоит предусмотреть уведомление заявителя о размещении ответа на сайте либо, как минимум, выделить на сайтах госорганов специальную рубрику для размещения таких ответов. Также разумным будет определить срок хранения ответов на сайте. Можно сделать его таким же, как и срок хранения переписки по обращениям – пять лет.

Пункт восьмой: заменить адрес на идентификационный номер

Проблема: Для того, чтобы подпись под коллективным электронным обращением имела юридическую силу, гражданин должен указать свое ФИО, домашний адрес, а также адрес электронной почты.

Решение: Предусмотреть возможность указания идентификационного номера паспорта вместо домашнего адреса. Это позволит снизить риск того, что кто-то воспользуется известным ему адресом другого лица. Кроме того, это исключит возможность попадания адреса в третьи руки в случае утечки данных.

Пункт девятый: перейти на онлайн-прием вместо личных встреч

В последнее время популярность набирают видеообращения. Госслужащие при этом могут вести онлайн-прием граждан наряду с традиционным личным приемом. Преимущества онлайн-формата очевидны: это быстро, удобно, доступно всем и сокращает издержки всех заинтересованных сторон. Хорошим нововведением для Беларуси станет возможность подачи устных обращений в форме онлайн-приема, то есть посредством видеоконференцсвязи.

Мне всё нравится, я доволен. От меня что-то требуется?

Описанные выше изменения также оформлены в виде петиции, о них просят высказаться и даже поспорить по ссылке . Когда обсуждение закончится, петицию можно будет подписать, а затем ее направят сразу в две инстанции – Администрацию президента и Палату представителей Национального собрания Беларуси. А дальше следите за новостями – мы опубликуем финал всей этой истории.