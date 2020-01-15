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Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет с Халеп

15.01.2020 11:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила американку Бернарду Перу во втором раунде турнира в Аделаиде (призовой фонд 782,9 тыс. долларов) — 7:6 (7:4), 6:2. Процент попадания первым мячом на подаче у Арины был очень высок — свыше восьмидесяти.


Фото: twitter.com/WTA

В четвертом гейме первого сета Арина Соболенко (12 WTA) добыла брейк, а в пятом гейме сохранила очко на подаче, что позволило ей получить комфортное преимущество в счете — 4:1. В десятом гейме Бернарда Пера (70 WTA) на брейк-пойнте приняла на вылет, а позже выиграла очко на геймболе и выровняла положение — 5:5.

В двенадцатом гейме Арина во второй раз не смогла принять на победу в первой партии. Зато на тай-брейке она добыла тройной сетбол в силу двойной ошибки у соперницы, и на втором сетболе у белоруски Пера еще раз не смогла подать. 7:4 в пользу Соболенко — таков исход теннисного экстра-тайма.

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