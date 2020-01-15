Ravon готовится представить на рынках ТС «убийственный» седан. Цена - от 10 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Компания UZAUTO MOTORS, выпускающая автомобили под брендами Chevrolet и Ravon, в 2020-м году намерена вывести на рынок совершенно новый седан, который будет конкурировать с популярными моделями российской сборки. Планируемая цена — от 10 до 15 тысяч долларов США.



Chevrolet Onix

Точной информации о новинке еще нет, однако все указывает на то, что ею станет новый Chevrolet Onix, дебютировавший в 2019 году. У компании UZAUTO MOTORS давние связи с General Motors, ведь все модели узбекского завода являются лицензионными копиями моделей Chevrolet. И новый Onix органично дополняет гамму.

Эта модель уже выпускается в Китае. Она создана на платформе Delta, которая была разработана для Chevrolet Cruze первого поколения, и имеет колесную базу 2600 мм. Общая длина седана — 4474 мм. На китайском рынке Onix оснащается 1-литровым 116-сильным турбомотором, а в качестве альтернативы предлагается 103-сильный двигатель объемом 1,3 литра. Объем багажника — 469 литров.



Интерьер Chevrolet Onix

— Наш новый автомобиль будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов. И мы верим, что он сможет переломить ситуацию. Эта продукция абсолютно новая, и даже если сравнить с конкурентами по дизайну и техническим характеристикам, она гораздо лучше их, — рассказал Шухрат Мирсамуков, начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов компании UZAUTO MOTORS.



Chevrolet Tracker

Еще одна интересная новинка от UZAUTO MOTORS — компактный кроссовер Chevrolet Tracker, полномасштабную сборку которого планируют наладить в Узбекистане. Он предлагается с 1,8-литровым 140-сильным бензиновым двигателем, имеет передний или полный привод, и в Узбекистане стоит примерно от 19 тысяч долларов.

С таким ценообразованием и Onix, и Tracker могли бы значительно усилить позиции брендов Chevrolet и Ravon как на местном, так и на экспортных рынках. Последним узбеки уделяют особое внимание: в 2020-м году, после рестарта продаж, в Беларуси планируется продать не менее 5 тысяч автомобилей Ravon. И расширение гаммы такими удачными моделями как Onix и Tracker сделало бы эту цель более чем реальной. Впрочем, нынешний модельный ряд в виде легковых R2, R3 и R4 также пользуется спросом.



Chevrolet Onix

«Информации о сроках производства и начале поставок модели Onix пока еще не поступало, но, зная, как оперативно работает завод, мы уверены, что это может случиться уже во второй половине 2020 года, — рассказала Наталья Озашвили, представитель компании „Мультимоторс“, официального дилера Ravon в Беларуси. — Стильный, современный седан по приемлемой цене пришелся бы очень кстати на белорусском рынке».