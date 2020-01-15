ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ravon готовится представить на рынках ТС «убийственный» седан. Цена - от 10 тысяч долларов

15.01.2020 11:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания UZAUTO MOTORS, выпускающая автомобили под брендами Chevrolet и Ravon, в 2020-м году намерена вывести на рынок совершенно новый седан, который будет конкурировать с популярными моделями российской сборки. Планируемая цена — от 10 до 15 тысяч долларов США.


Chevrolet Onix

Точной информации о новинке еще нет, однако все указывает на то, что ею станет новый Chevrolet Onix, дебютировавший в 2019 году. У компании UZAUTO MOTORS давние связи с General Motors, ведь все модели узбекского завода являются лицензионными копиями моделей Chevrolet. И новый Onix органично дополняет гамму.

Эта модель уже выпускается в Китае. Она создана на платформе Delta, которая была разработана для Chevrolet Cruze первого поколения, и имеет колесную базу 2600 мм. Общая длина седана — 4474 мм. На китайском рынке Onix оснащается 1-литровым 116-сильным турбомотором, а в качестве альтернативы предлагается 103-сильный двигатель объемом 1,3 литра. Объем багажника — 469 литров.


Интерьер Chevrolet Onix

— Наш новый автомобиль будет стоить в промежутке от 10 до 15 тысяч долларов. И мы верим, что он сможет переломить ситуацию. Эта продукция абсолютно новая, и даже если сравнить с конкурентами по дизайну и техническим характеристикам, она гораздо лучше их, — рассказал Шухрат Мирсамуков, начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов компании UZAUTO MOTORS.


Chevrolet Tracker

Еще одна интересная новинка от UZAUTO MOTORS — компактный кроссовер Chevrolet Tracker, полномасштабную сборку которого планируют наладить в Узбекистане. Он предлагается с 1,8-литровым 140-сильным бензиновым двигателем, имеет передний или полный привод, и в Узбекистане стоит примерно от 19 тысяч долларов.

С таким ценообразованием и Onix, и Tracker могли бы значительно усилить позиции брендов Chevrolet и Ravon как на местном, так и на экспортных рынках. Последним узбеки уделяют особое внимание: в 2020-м году, после рестарта продаж, в Беларуси планируется продать не менее 5 тысяч автомобилей Ravon. И расширение гаммы такими удачными моделями как Onix и Tracker сделало бы эту цель более чем реальной. Впрочем, нынешний модельный ряд в виде легковых R2, R3 и R4 также пользуется спросом.


Chevrolet Onix

«Информации о сроках производства и начале поставок модели Onix пока еще не поступало, но, зная, как оперативно работает завод, мы уверены, что это может случиться уже во второй половине 2020 года, — рассказала Наталья Озашвили, представитель компании „Мультимоторс“, официального дилера Ravon в Беларуси. — Стильный, современный седан по приемлемой цене пришелся бы очень кстати на белорусском рынке».

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марка Ravon делает еще один шаг к завоеванию рынка Таможенного Союза и готовит к выходу доступный седан. Его цена будет лежать в пределах 10−15 тысячи долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет с Халеп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
15.01.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика