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«Раньше грудь была 14-го размера, а теперь 4-го». Белоруска сбросила 43 кг в украинском реалити-шоу

15.01.2020 12:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инна Мазура — белоруска, которая похудела на 43 кг за полгода в украинском реалити-шоу «Зважені та щасливі». GO.TUT.BY поговорил с девушкой о том, каково жить взаперти с еще семнадцатью худеющими, где с весом в 100 кг ты самая миниатюрная.


Фото: из личного архива героини

Что белоруска делала в украинском реалити

— Лишний вес ко мне пришел после школы, — начинает рассказ о себе Инна. — Знаете, как бывает, когда начинаешь «взрослую» жизнь? От мамы я переехала в Гродно. И понеслось: друзья, вечеринки, сбитый режим сна, никакой тебе физкультуры два раза в неделю… А еще я человек стрессовый: если кто-то обидел, сразу иду к холодильнику.

К 29 годам девушка весила 100 кг. В изрядном количестве этих килограммов можно винить, например, сидячую работу — полгода до отъезда в Киев девушка была продавцом в «Табакерке». И, конечно, несчастную любовь:

— В 22 года я познакомилась с молодым человеком. Долгое время у нас были сложные отношения. Я часто слышала в свой адрес: «Да кому ты такая нужна? Ты толстая!» Если человеку сто раз сказать, что он козленочек, — таким и станет, — сердится Инна. — В прошлом году мы расстались.


Фото: из личного архива героя

По привычке девушка взялась «заедать» стресс — под восьмой сезон шоу «Зваженi та щасливi». Это версия популярного американского реалити The Biggest Loser на украинском телеканале СТБ. Суть проекта в том, что участники с ожирением худеют на скорость — за приз в 300 тысяч гривен (больше 12 тысяч долларов).

На передачу Инну подсадила подружка, тоже полненькая. Проект казался ей исполнением мечты. Много раз она отправляла анкету, но никогда не получала ответа. И когда Инна с мыслями: «Вот похудею — и любимый вернется!» — взялась писать свою заявку, тоже была почти уверена: никакой реакции не последует.

— Даже анкета на многое открыла глаза. Спрашивали там, например, такое: «Тяжело ли вам ходить?», «Какие бытовые вещи даются с трудом из-за лишних кило?» И понимаешь: блин, а мне действительно непросто подниматься по лестнице. Неудобно завязывать шнурки. И почти невозможно подобрать себе одежду в магазине.


Фото: из личного архива героя

История белоруски редакторам проекта приглянулась — на девятый сезон как раз искали одиноких: чтобы кроме шанса похудеть у них была возможность встретить вторую половинку.

— Я понимала: если пройду в проект, придется бросить работу. Съехать с квартиры в Гродно, которую снимала несколько лет. В конце концов, оставить мою собаку, которую я никогда не бросала! Притом что поддержки от близких не было. Но я решилась.

Как сбросить 43 кг за полгода

Снимать начали в апреле, а первую серию по телевизору Инна увидела в сентябре. В представлении белоруски акцент сделали на грудь 14-го размера: на весь экран фото Инны и подпись — «Несчастная секс-бомба».


Фото: из личного архива героя

— Очень много внимания! Один мужчина скажет: «Это красивая грудь», а другой: «Видел, какие буфера?» — такие слова из ее рассказа о себе вошли в эфир.

О том, что придется до трусов и бюстгальтера раздеваться на камеру, Инна знала заранее: это прописали в контракте. Но то, как именно по итогу ее показали в программе, стало сюрпризом.

— Грамотный монтаж! Например, на экране я плакала, будто рассказывая о бросившем меня мужчине — но на деле в тот момент расстроилась из-за разговора с мамой.


Фото: из личного архива героя

Участников поделили на команды «мужчина-женщина» (напарник Инны Павел Назаренко весил 182 кг и был моделью для магазина одежды плюс-сайз). Отобрали смартфоны, сигареты — и увезли в пансионат за городом.

Началось реалити. Участники ели по особому меню, тренировались трижды в день, обсуждали друг друга на камеру и участвовали в конкурсах: например, после упражнений собрать как можно больше пота в колбу. Победы приносили дополнительные «минусовые» килограммы — это важно, потому что каждую неделю выбывал тот, кто похудел меньше остальных.

У Инны отношения с другими участниками не заладились еще до съемок. С весом в 100 кг она оказалась самой худой.


Фото: из личного архива героя

— Ко мне подходили со словами: «Ты не толстая! Тебе тут делать нечего!» Я понимала, что, так как вешу меньше, терять килограммы буду медленнее — а значит, нужно побеждать в соревнованиях. Это тоже не нравилось, — рассуждает белоруска. — Я вылетела на третьей неделе — думаю, что меня слили как сильного соперника.

Тогда Инна сбросила только 5 кг. Но расставание с лишним весом не заканчивалось — была отдельная номинация «Домашнее похудение». На связи с выбывшими оставались тренер и диетолог.

Из Киева Инна уехала на дачу в деревню Котьки (Дятловский район Гродненской области). Работу не искала: «С графиком продавца — какой ЗОЖ?» Автолавка диетическим потребностям не отвечала, так что продуктами на неделю закупалась в Дятлово. Овощи и фрукты — с огорода. Тренировалась с подручными средствами: вместо степа — скамейка, вместо гантелей — бутылки с водой, а в роли утяжелителей — мешочки с песком.


Фото: из личного архива героя

К осени уехала к тете в Минск.

— Держала себя в руках, потому что думала: «Ты же хочешь выйти красивой в финале?» — признается Инна. — Тем более многие не особо в меня верили. Это тоже придавало мотивации. Помогала мне сестра: хотя она в похудении не нуждалась, записалась со мной в тренажерный зал Poison Box и «сидела» на правильном питании.

Договоренность с тренером «Зваженi та щасливi» была: если девушка сама похудеет до 64 кг, вернется в Киев за полтора месяца до финала. Инна справилась. И скинула еще 7 кг до итогового взвешивания. С весом в 57 кг белоруска стала третьей в «Домашнем похудении».

— Я горжусь собой, но нет предела совершенству. Хочу дойти до 50 кг — чтобы быть ровно наполовину меньше, чем раньше.

Почему Инне больше не хочется замуж


Фото: из личного архива героя

Вместе с Инной в шоу про похудение участвовал Николай Ворошнов — в 2011 году он уже победил в первом проекте «Зважені та щасливі», сбросив 85 кг. В день финального взвешивания он показал 90 кг. А на девятый сезон в 2019 году он пришел с весом 220 кг — еще больше, чем был.

— Очень многие участники предыдущих сезонов срываются, — объясняет Инна (которая, конечно, надеется, что избежит такой участи). — То, что дает реалити, — это экстремальное похудение. Хорошо для шоу, но плохо для здоровья. Я не сдавала анализы до проекта, так что ориентироваться могу только на свои наблюдения: треть волос я точно потеряла. Кожа стала дряблой. На животе я подтягиваю ее корсетом — надеюсь, за год тело восстановится.


Фото: из личного архива героя

— А грудь?

— Раньше у меня был 14-й размер, теперь 4-й. До сих пор не привыкла к этому. Зато теперь точно уверена, что мужчины смотрят мне в глаза, — отшучивается Инна. — Но грудь сама точно не подтянется — буду зарабатывать на пластическую операцию.

Инна проверила на себе: от похудения жизнь не налаживается. В том числе личная.

— Знаете, как говорят: «Можно вывезти девушку из села, но село из девушки не вывезешь»? Тут то же самое. Все будет по-прежнему, если не изменишься как личность. Во время проекта и после мне писали много незнакомых мужчин. Но если раньше я верила: «Вот похудею, приведу себя в порядок и встречу свою любовь», то теперь понимаю: стараться изменить свою фигуру есть смысл только для себя и своего здоровья. А отношения придут, когда будешь в гармонии с собой. Да я и сама больше не хочу замуж, не хочу сейчас заводить детей. Моя цель — самообразование, развитие себя. Планирую переехать в Польшу. Может, получу сертификат фитнес-тренера? Совета о похудении у меня теперь просят часто.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Инна Мазура - белоруска, которая худела в эфире украинского реалити-шоу «Зважені та щасливі».
 
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