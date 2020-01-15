Пограничники спасли рыбкаков-нарушителей

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Около полуночи 14 января на «горячую линию» Гродненской погрангруппы поступила просьба о помощи. Звонивший сообщил, что вместе с другом оказался заложником небольшого острова на Немане. Их рыбалка завершилась «крушением» плавсредства и мужчины, выбравшись на берег, попросили помощи у пограничников.





Правоохранители сразу же отреагировали на сигнал, отыскали мужчин и доставили их на берег. После осмотра местности были найдены утерянные куртка и паспорт одного из рыбаков.





Однако, исходя из того, что спасенные являются жителями приграничья, а значит, хорошо осведомлены о порядке посещения погранполосы, им все же придется ответить за нарушение правил нахождения на режимной территории в соответствии со статьей 23.30 КоАП.









сообщает Госпогранкомитет. Дело в том, что все произошло ночью и у самой границы с Литвой, а, по законодательству, после захода солнца в пограничной полосе находиться запрещено,Госпогранкомитет.



