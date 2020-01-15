По четвергам, с шести до девяти вечера. Когда на минских дорогах чаще всего бывают аварии

Источник материала: Tut.by

В ГАИ назвали самые аварийные дни и часы на столичных дорогах. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Четверг — самый аварийный день

Самым аварийно-опасным днем недели в 2019-м был четверг, отмечают в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Именно в четверг в столице случились 102 аварии, в них погибли семь человек, а еще 111 получили травмы.

За небезопасным четвергом следуют пятница (95 ДТП — шесть погибших и 102 раненых) и понедельник (91 ДТП — шесть погибших и 97 раненых).

Относительно безопасный день по статистике — воскресенье (57 ДТП с тремя погибшими и 61 травмированным).

Самое опасное время на минских дорогах — с шести до девяти вечера

Самое небезопасное время суток — с 18 до 21 часа, когда на городских улицах сотрудники ГАИ зарегистрировали 125 дорожных аварий. Смертельные травмы тогда получили восемь человек, еще 126 попали в больницы.

Особую осторожность водителям и пешеходам также нужно соблюдать в период с 15 до 18 часов. В это время в столице в минувшем году случилось 114 автоаварий (четверо погибших и 118 травмированных). Меньше всего дорожных происшествий — 10 — зафиксировали с трех до шести часов, когда травмы получили 15 человек, обошлось без погибших.

Помнить про погоду

Садясь за руль, важно помнить про погоду. Если она плохая, нужно быть особенно внимательными, выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, исключить резкие маневры и торможения.