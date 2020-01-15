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ВВС Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как достичь высокой надёжности полётов, в том числе и при освоении новой авиационной техники? В командовании военно-воздушных сил Беларуси проанализировали безопасность полётов за 2019 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конференции приняли участие руководящий и личный состав соединений и воинских частей ВВС и войск противовоздушной обороны, а также представители служб безопасности полётов Российской Федерации и Армении.
Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Как достичь высокой надёжности полётов, в том числе и при освоении новой авиационной техники? В командовании военно-воздушных сил Беларуси...
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