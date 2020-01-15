Мининформ узнал, что такое fake и deepfake, и хочет написать о них закон

Источник материала: KYKY

Министр информации Александр Карлюкевич во время заседания предложил внести в законодательство такие понятия, как fake и deepfake. Об этом пишет «БелТА».

Максимально кратко о том, чего именно хочет Карлюкевич. Во-первых, обсуждать эту тему со всеми заинтересованными в парламенте. Во-вторых, оценить масштабы явления, потенциальные угрозы и подумать, как написать это в законах. Министр настаивает, чтобы проекты, где пропишут понятия fake и deepfake, готовились уже сейчас: «Если мы сегодня не подготовимся к этому, то завтра можем опоздать».

Напоследок чиновник отметил, что влияние СМИ и социальных сетей в современном мире растет, и поэтому Беларуси стоит задуматься об эволюции отечественных медиа. Точку зрения Карлюкевича поддержал старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук Виктор Наумов. Тот добавил, что за кражу чужой личности нужно вводить отвественность – даже уголовную.

Ненапряжный ликбез: что такое deepfake

Deepfake – та самая вещь, которой любят развлекаться программисты по всему миру и менять лица людей в роликах на какие вздумается. Многие каналы на YouTube выбрали deepfake-видео в качестве своего основного контента – такие шалости набирают миллионы просмотров. Амбассадоры deepfake превращали актера Билла Хейдера в Арнольда Шварценеггера, железного Арни – в Сильвестра Сталлоне, Джека Николсона – в Джима Керри и так далее.

Deepfake работает на основе нейросетей. Обучение искусственного интеллекта может занимать от трех дней и более. Один из способов выглядит так: в программу загружаются фото человека, которого нужно вставить на чье-либо место в ролике. Затем алгоритм анализирует конкретную связь между мимикой «жертвы», произносимыми ею словами – и придумывает, как адаптировать их под исходного человека в видео. Когда «нейронка» готова, она способна показывать то, чего на самом деле никогда не было. Такой прогресс многих пугает – в Китае публикация deepfake-контента уже преследуется уголовно.

Ничто не покажет вам работу этой технологии лучше, чем deepfake с президентом. Вот два уморительных примера