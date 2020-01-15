В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги смотра-конкурса по благоустройству

Источник материала: Виртуальный Брест

15 января 2020 года в администрации Ленинского района подвели итоги четырнадцатого смотра-конкурса по комплексному благоустройству района. В 2019 году в конкурсе приняло участие 47 предприятий, организаций и учреждений образования района.

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Победители определялись в 5 номинациях:

1. «Благоустройство среди предприятий промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства»:

первое место – СП ОАО «Брестгазоаппарат»;

второе место – КПУП «Брестводоканал»;

третье место – КУПП «Брестское котельное хозяйство».

За участие в конкурсе благодарственным письмом администрации были отмечены предприятия: ИООО «Беловежские деликатесы», ОАО «Брестский мясокомбинат».





2. «Благоустройство среди учреждений бюджетной сферы организаций здравоохранения»:

первое место – ГУП «Лечебно-консультативная поликлиника».

За активное участие в конкурсе Благодарственное письмо администрации вручено УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи».

3. «Благоустройство среди учреждений образования»:

первое место - ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста» и ГУО «Ясли-сад № 20 г. Бреста».

второе место - ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева», ГУО «Ясли-сад № 80».

третье место - ГУО «Средняя школа № 16 г. Бреста», ГУО «Ясли-сад № 61 г. Бреста» и ГУО «Ясли-сад № 75 г. Бреста».

4. Победители в номинации «Лучший двор»:

первое место – дому по ул. Брестских дивизий, 11,

второе место – дому по ул. Республиканская, 10,

третье место – дому местных Советов по ул. Леваневского, 29.

За участие в конкурсе благодарственным письмом администрации был отмечен жилой дом по ул. ГОБК, 29/1.

5. Победитель в номинации «Лучший балкон»:

первое место – собственник Зущик Н.Н., проживающий по ул. К.Маркса, д. 4.