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В Ленинском районе г. Бреста подведены итоги смотра-конкурса по благоустройству
15.01.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
15 января 2020 года в администрации Ленинского района подвели итоги четырнадцатого смотра-конкурса по комплексному благоустройству района. В 2019 году в конкурсе приняло участие 47 предприятий, организаций и учреждений образования района.
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Победители определялись в 5 номинациях:
1. «Благоустройство среди предприятий промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства»:
первое место – СП ОАО «Брестгазоаппарат»;
второе место – КПУП «Брестводоканал»;
третье место – КУПП «Брестское котельное хозяйство».
За участие в конкурсе благодарственным письмом администрации были отмечены предприятия: ИООО «Беловежские деликатесы», ОАО «Брестский мясокомбинат».
2. «Благоустройство среди учреждений бюджетной сферы организаций здравоохранения»:
первое место – ГУП «Лечебно-консультативная поликлиника».
За активное участие в конкурсе Благодарственное письмо администрации вручено УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи».
3. «Благоустройство среди учреждений образования»:
первое место - ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста» и ГУО «Ясли-сад № 20 г. Бреста».
второе место - ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д.М.Карбышева», ГУО «Ясли-сад № 80».
третье место - ГУО «Средняя школа № 16 г. Бреста», ГУО «Ясли-сад № 61 г. Бреста» и ГУО «Ясли-сад № 75 г. Бреста».
4. Победители в номинации «Лучший двор»:
первое место – дому по ул. Брестских дивизий, 11,
второе место – дому по ул. Республиканская, 10,
третье место – дому местных Советов по ул. Леваневского, 29.
За участие в конкурсе благодарственным письмом администрации был отмечен жилой дом по ул. ГОБК, 29/1.
5. Победитель в номинации «Лучший балкон»:
первое место – собственник Зущик Н.Н., проживающий по ул. К.Маркса, д. 4.
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15 января 2020 года в администрации Ленинского района подвели итоги четырнадцатого смотра-конкурса по комплексному благоустройству района. В 2019 году в конкурсе...
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