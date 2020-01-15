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Сильный ветер прервал заезд. На 10-м этапе ралли «Дакар» блистали россияне

15.01.2020 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» продолжает выступление на ралли-марафоне «Дакар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сильный ветер прервал заезд. На 10-м этапе ралли «Дакар» блистали россияне

10 из 12 этапов уже позади. Сегодняшняя гонка обещала быть очень непростой. Постарались организаторы, которые придумали интересную навигацию. Да и ландшафт обещал сюрпризы, спецучасток на сегодняшнем заезде – один из самых протяженных на нынешнем «Дакаре». Но коррективы в проведение гонки внесла погода.

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Сильный ветер прервал заезд. На 10-м этапе ралли «Дакар» блистали россияне

Экипажи провели в пути более 2-х часов. После чего из-за сильного ветра, который разгулялся в песках Аравийской пустыни, заезд пришлось прервать. По итогам этого усеченного этапа весь подиум достался россиянам Шибалову, Сотникову и Николаеву.

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К сожалению, экипажи команды «МАЗ-СПОРТавто» на трассе не блистали. Алексей Вишневский стал 11-м, Александр Василевский – 17-й, а  Сергей Вязович оказался лишь 19-м. Между тем капотный МАЗ Вязовича сумел сохранить третью позицию в общем зачете. 

Люди в материале: Сергей Вязович, Алексей Вишневский
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» продолжает выступление на ралли-марафоне «Дакар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   10 из 12...
 
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