Украина анонсировала новый обмен пленными с Донбассом

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба главы государства.





В ведомстве отметили, что сейчас Киев готовит новые списки для обмена. При этом Зеленский выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима «полной тишины» в Донбассе.





14 января представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма заявил, что выполнению политической части минских соглашений должно предшествовать обеспечение безопасности в Донбассе.





Первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 29 декабря. Киев получил 76 человек, Донецку передали 60 человек, Луганску — 63 человека.