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«Мы могли бы предложить и России, и Евразийскому союзу своё видение». Какой опыт Беларуси может быть востребован? Мнение Савиных
Источник материала: СТВ
Эксперт выразил мнение во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Андрей Савиных:
И я думаю, что как раз-таки Беларусь здесь могла бы сыграть очень важную роль, имея вот эту идеологию, имея философию построения государственности, которая предполагает социальное государство, сбалансированность, ориентацию на собственное население. Мы могли бы предложить, в том числе, и России, и Евразийскому союзу своё видение, свой взгляд на большую Евразию и на принципы формирования этого союза. То, что там должен быть обеспечен должный уровень равенства и сбалансированности, не вызывает сомнений. Иначе мы просто-напросто устойчивый, долгосрочный союз построить не сможем. То есть я предлагаю и, собственно, прошу вас смотреть на это, как на процесс развития, процесс, в котором окончательные точки ещё не поставлены. И здесь, может быть, скажу банальную вещь. Но давайте, всё-таки, вспоминать этапы формирования Европейского союза. Уголь и сталь, 50-ые годы, огромное количество конфликтов, огромное количество жёстких разборок, и потом за 50-70 лет они выходят на какой-то политический союз, и то, только после распада Советского Союза, по сути дела. То есть не надо спешить. Исторические процессы занимают больше времени, чем наши, так скажу просторечно, человеческие «хотелки».
Темами обсуждения во время съёмок программы «В обстановке мира» стали:
– Победа в ВОВ: отношение к ней в Беларуси и за рубежом
– Отношения Беларуси с РФ и ЕС
– Сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС
– Ситуация в Иране, Сирии и Франции
– Негативное влияние на молодёжь из-за рубежа
– Прогнозы событий и ожидания от 2020 года
В дискуссии участвовали: Андрей Савиных, Александр Павловский, Вячеслав Данилович, Александр Микша, Дмитрий Воронюк.
Смотрите 15 января в 20.30 на СТВ.
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«Мы могли бы предложить и России, и Евразийскому союзу своё видение». Какой опыт Беларуси может быть востребован? Мнение Савиных
Эксперт выразил мнение во время съёмок программы «В обстановке мира».
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