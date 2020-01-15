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Довели? Замдиректора лицея выпал из окна четвертого этажа в Добруше
Источник материала: Партизан
Вчера утром в Добрушскую районную больницу был доставлен заместитель директора Добрушского профессионального политехнического лицея с различными телесными повреждениями.
фото носит иллюстративный характер
По предварительной информации, мужчина упал с 4-го этажа административного здания этого учебного заведения примерно в 9.30.
Что это было - случайная неосторожность или попыка суицида, не сообщается.
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Вчера утром в Добрушскую районную больницу был доставлен заместитель директора Добрушского профессионального политехнического лицея с различными телесными...
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