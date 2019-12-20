|
В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.
15.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
20 декабря 2019 12:07 5730
В парке "Четырех стихий" начинается традиционный конкурс "Парад ёлок". ФОТОФАКТ.
В Солигорске традиционно под рождественские и новогодние праздники в самом центре, в парке «Четырех стихий» проходит конкурс ёлок, в котором участвуют организации и предприятия района.
Оригинальные елочки уже начинают «выходить на парад», а точнее, их уже вовсю устанавливают и монтируют в традиционном месте, где их могут увидеть прогуливающиеся по парку горожане. Из чего только не делали елки для парадов! Из бутылок из-под шампанского, из дерева, из металлических конструкций, украшали символами года и логотипами предприятий, некоторые елочки выигрывали ночью, так как были оригинально подсвечены.
Приходите в парк Четырех стихий, любуйтесь ёлочками от предприятий и организаций города, делайте селфи рядом с той елкой, которая пришлась вам по душе.
Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Елена ГУМЕНЮК.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 декабря 2019 12:07 5730 В парке "Четырех стихий" начинается традиционный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)