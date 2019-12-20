В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.

Оригинальные елочки уже начинают «выходить на парад», а точнее, их уже вовсю устанавливают и монтируют в традиционном месте, где их могут увидеть прогуливающиеся по парку горожане. Из чего только не делали елки для парадов! Из бутылок из-под шампанского, из дерева, из металлических конструкций, украшали символами года и логотипами предприятий, некоторые елочки выигрывали ночью, так как были оригинально подсвечены.



Чем же порадуют солигорчан нынешние ёлки, которые будут создавать незабываемую новогоднюю атмосферу. Какая елка станет главной на параде и займет первое место по итогам голосования. Это пока интрига, ведь сам парад начнется позже. это только начало.

