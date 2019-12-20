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В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.

15.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


20 декабря 2019 12:07 5730

В парке "Четырех стихий" начинается традиционный конкурс "Парад ёлок". ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Елена Гуменюк.

В Солигорске традиционно под рождественские и новогодние праздники в самом центре, в парке «Четырех стихий» проходит конкурс ёлок, в котором участвуют организации и предприятия района.

В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.

Оригинальные елочки уже начинают «выходить на парад», а точнее, их уже вовсю устанавливают и монтируют в традиционном месте, где их могут увидеть прогуливающиеся по парку горожане. Из чего только не делали елки для парадов! Из бутылок из-под шампанского, из дерева, из металлических конструкций, украшали символами года и логотипами предприятий, некоторые елочки выигрывали ночью, так как были оригинально подсвечены.

Чем же порадуют солигорчан нынешние ёлки, которые будут создавать незабываемую новогоднюю атмосферу. Какая елка станет главной на параде и займет первое место по итогам голосования. Это пока интрига, ведь сам парад начнется позже. это только начало.

В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.
В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.
В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.
В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.
В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.
В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.
В парке «Четырех стихий» начинается традиционный конкурс «Парад ёлок». ФОТОФАКТ.

Приходите в парк Четырех стихий, любуйтесь ёлочками от предприятий и организаций города, делайте селфи рядом с той елкой, которая пришлась вам по душе.

С наступающими праздниками!

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото — Елена ГУМЕНЮК.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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20 декабря 2019 12:07 5730 В парке "Четырех стихий" начинается традиционный...
 
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