Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Белорусы решили перевести на родной язык один из самых популярных сериалов 2019 года «Ведьмак». Первая серия «Ведьмака» (The Witcher) в озвучке на мове уже готова и доступна на Netflix, но пока посмотреть ее могут только фаундеры проекта❗

Озвучить сериал на белорусском готова группа переводчиков МТГ «RэZэрвацыЯ», которая известна созданием и поддержкой официальных белоруссизаций к компьютерным играм World of Tanks, World of Warships, Legends of Eisenwald и WarThunder.

Переводчиков можно поддержать рублем: краудфандинговую кампанию они ведут на площадке talaka.org. За любой из трех донатов – 10, 20 и 40 рублей – переводчики обещают открыть доступ к «Ведьмаку» – с белорусской озвучкой и субтитрами.

Всего на создание субтитров, их перевод, редактуру, студийную запись озвучки, обработку и сведение звуковой дорожки, а также доработку специального плеера нужно 7780 рублей. Сейчас собрано 1080 рублей, то есть 13%.

Участники группы «RэZэрвацыЯ» говорят, что переозвучка «Ведьмака» – только начало их интеграции с Netflix. Если он пройдет успешно, то на белорусский язык могут быть озвучены и другие популярные сериалы – «Черное зеркало», «Нарко», «Очень странные дела» и «Карточный домик».

Следующие серии «Ведьмака» в переводе также будут появляться исключительно на Netflix из-за ограничений правообладателя.

Фрагмент первой серии «Ведьмака» на белорусском языке