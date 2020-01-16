Автомобилисты добились установки знаков на сложном перекрестке. На это ушло три месяца

Источник материала: Tut.by

Всего три месяца понадобилось жителю Хатежино и участнику автомобильного сообщества AutoCare.BY Александру, чтобы на проблемном перекрестке появились знаки приоритета. Рассказываем, что и как нужно делать, чтобы изменить организацию дорожного движения в конкретном месте.



Фото носит иллюстративный характер

Каждое утро в одно и то же время жители Хатежино выезжают в столицу, и каждый вечер примерно тем же составом автомобилисты возвращаются домой. Процесс доведен до автоматизма, все привыкли уступать на знакомых перекрестках без соответствующих знаков. Даже правило помехи справа не действует — местные руководствуются не ПДД, а здравым смыслом.

На карте улица слева, откуда выезжает «желтый поток», тупиковая. Местные жители об этом знают, и потому, вопреки ПДД, при выезде на улицу Советскую уступают автомобилям, движущимся слева. А «красный поток», зная о тупиковой улице, спокойно едет прямо, не уступая помехе справа. Так сложилось исторически, но создавало довольно напряженную обстановку и могло потенциально привести к ДТП. Сложный перекресток явно нуждался в знаках приоритета.





Неравнодушный к проблеме житель Хатежино Александр решил взять инициативу в свои руки. Оказалось, что, если действовать поступательно и по закону, можно изменить организацию дорожного движения.

— Мы понадеялись, что сработает принцип «одного окна», и написали электронное обращение в ГАИ. Суть обращения заключалась в том, что потенциально опасный перекресток рано или поздно станет местом ДТП, если не обозначить приоритет участников дорожного движения. К обращению мы прикрепили скриншот перекрестка с направлением движения транспорта и принялись ждать, — рассказал Александр. Письмо написали в сентябре.

Ответ пришел с копией на балансодержателя дороги — им оказалась организация «Минрайгорремавтодор». Это позволило вовлечь ее в процесс уже на этапе обсуждения целесообразности проведения работ.

На бумаге все выглядело замечательно. ГАИ отписалась, что готова «…рассмотреть в пределах своей компетенции проектные решения, затрагивающие вопросы организации дорожного движения на указанном в обращении участке улично-дорожной сети…».

Балансодержатель дороги ответил, что «…в случае выдачи предписания на установку знаков приоритета … предприятие выполнит работы по установке». После чего настала пауза. Непонятно, кто должен сделать следующий шаг.

Часто именно на этом этапе у многих решение проблемы и закончилось бы. Но Александр с соседями решили не сдаваться.

— Следующим письмом мы попросили прояснить порядок предполагаемых действий от участников переписки, — продолжает Александр. — Учитывая, что обращение «в работе» с сентября, а на дворе уже стоял декабрь, мы попросили продолжить переписку не в рамках обращения гражданина, ответ которому можно готовить в течение 30 дней, а в рамках взаимодействия госорганов и юрлиц, сократив срок подготовки ответа и оставляя почту инициатора в поле «Копия». Это существенно ускорило процесс.

ГАИ обследовала участок дороги и оформила предписание дорожникам.





Вскоре после сообщения о том, что в адрес балансодержателя оформлено предписание на проведение работ — жители увидели и сами установленные знаки. Причем отработанными оказались все направления перекрестка.



Спустя три месяца на перекрестке появились новенькие знаки приоритета. Ездить стало понятнее и спокойнее

Теперь жители ездят не по своим неписаным правилам, которые могут быть неизвестны гостям, а в строгом соответствии с ПДД. Узаконенная организация движения на перекрестке сняла напряжение в часы пиковой нагрузки.