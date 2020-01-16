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Между парнем и девушкой 20 лет разницы, но кто из них старше - понять невозможно

16.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина и женщина из США влюбились друг в друга, несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. Но вы вряд ли сможете угадать, кто из них старше. Один из партнеров выглядит так молодо, что сбивает с толку.


Дезире и Майк живут в Майами, и они не совсем обычная пара, ведь имеют довольно большую разницу в возрасте. Одному из партнеров — 20 лет, а другому — 40, пишет Unilad. Правда, вам вряд ли удастся понять, кто из этих двоих старше.

Майк — фотограф, и он познакомился с Дезире, когда они вместе работали над фотосъемкой, но роман между молодыми (ну почти) людьми начался далеко не сразу. Ребята оставались друзьями около года, и на это были причины.

— Мы встретились в 2016 году, когда я поехала в Майами на нашу первую фотосессию, — рассказывает Дезире.

В то время Дезире было 22 года, а Майку — 42, но когда в их отношениях стало появляться все больше романтики, она поняла, что это не имеет для нее никакого значения. А вот друзья девушки отреагировали на нового бойфренда подруги очень эмоционально.


Беспокоились об отношениях пары и родители Майка, но они не стали портить отношения с Дезире, потому что заметили: с тех пор, как сын начал встречаться с молодой подругой, он стал выглядеть счастливым. А вот мама и папа девушки, наоборот, сразу стали относиться к мужчине как к своему зятю.

— Майк выглядит максимум на 27 лет, поэтому сначала никто даже не подозревал, что у нас такая разница в возрасте. Я надеюсь, что наше счастье поможет другим изменить свое мнение об отношениях, партнеры в которых имеют большой возрастной разрыв.

Сейчас пара старается не расставаться: они ведут два совместных бизнеса и в будущем планируют пожениться. Оба — увлеченные путешественники, которые разделяют любовь к «Диснею», у них даже есть ежегодные пропуски в парк развлечений студии. А еще они уже планируют устроить помолвку на фоне аттракционов.

— Мне нравится, что он заставляет меня смеяться. Он говорит, что любит мои амбиции, восхищается этим. Майк очень понимающий и очень либеральный, когда дело доходит до моей свободы. Он позволяет мне встречаться с моими друзьями и делает всё, чтобы я никогда не чувствовала, что мне не хватает опыта, — говорит девушка.

Девушка настаивает: совершенно неважно, что про ваши отношения думают люди, если вам хорошо вместе.

 
 
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История мезальянса. Мужчина выглядит ровесником своей девушки
 
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