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В декабре Национальный аэропорт обслужил свыше 390 тыс. пассажиров

16.01.2020 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В декабре Национальный аэропорт обслужил свыше 390 тыс. пассажиров
Фото из открытых источников

За декабрь 2019 года число обслуженных в воздушной гавани авиарейсов составило 2 253, это на 4,6% больше, чем год назад. Также в последний месяц ушедшего года аэропорт обслужил 392 858 пассажиров, прирост составил 18,1%.
 
По итогам работы за 2019 год Национальный аэропорт обслужил 5 101 766 пассажиров (плюс 12,5% к результатам 2018 года). Всего состоялось 28 417 авиарейсов (плюс 8,9%). 

В декабре Национальный аэропорт обслужил свыше 390 тыс. пассажиров
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