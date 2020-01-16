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Белорусские воллейболистки снялись в нижнем белье для календаря
Источник материала: Tut.by
Воллейбольная команда «Минчанка» показала свой новый календарь. Девушки снялись в нем в нижнем белье от «Милавицы».
По словам пресс-атташе Волейбольного клуба «Минск», в состав которого входит «Минчанка», Алены Мойсиевич, свой фирменный календарь волейболистки выпускают ежегодно, каждый раз придумывая новый образ. Причем образ должен одновременно подчеркнуть характер каждого игрока и в то же время порадовать поклонников команды, которые редко имеют возможность видеть спортсменок не в игровой форме. Но на такой смелый шаг, как сняться в нижнем белье, девушки решились не сразу.
В календаре «Минчанки» снялись не только белорусские спортсменки, но и две спортсменки из России, которые участвуют в команде в нынешнем сезоне. Календарь выпущен клубом ограниченным тиражом в 1 тысячу экземпляров.
Ниже — все страницы календаря, кроме апреля (будет добавлен позже).
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Девушки снялись в нижнем белье от «Милавицы».
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