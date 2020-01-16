Американский эксперт объяснил, зачем Путин меняет Конституцию РФ













Такое мнение высказал профессор Джорджтаунского университета, экономист, эксперт по вопросам России Андерс Аслунд. Об этом он написал в серии твитов.





«Назначив конституционную комиссию, Путин ясно дал понять, что желает остаться при власти навсегда, независимо от должности и что для этого ему не нужно присоединять Беларусь», - заявил эксперт, отметив, что «это является очевидной победой президента Лукашенко и Беларуси».





Очень странно, считает Аслунд, что Путин так долго держал такого безуспешного премьер-министра, как Дмитрия Медведева. «Лучшее, что можно сказать о Медведеве, это то, что он был настолько слаб, что его можно было уволить в любое время», - написал он, добавив, что Путин отменил те несколько реформ, которые Медведев ввел на посту президента в 2008-2012 годах.





По словам эксперта, "держа Медведева на посту премьер-министра, Путин демонстрировал, что никаких реформ проводить не собирается".