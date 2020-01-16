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Кому из чиновников можно задать свои вопросы по телефону в январе

16.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Кому из чиновников можно задать свои вопросы по телефону в январе

В январе случчане смогут задать свои вопросы некоторым чиновникам по телефону. Кто и когда проведёт прямые телефонные линии, сообщает Слуцкий РИК.

16 января с 11.00 до 12.00 по телефону 5-75-85 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по жилищным вопросам и благоустройству Михаил Иванович Метельский.

18 января с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-18 «прямую линию» проведет заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета Николай Павлович Пенязь.

18 января с 9.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 500-41-60 «прямую линию» проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Николай Михайлович Рогащук.

28 января с 11.00 до 12.00 по телефону 5-80-94 «прямую линию» проведет директор КУП «Слуцкое ЖКХ» Николай Фёдорович Воронько.

30 января с 11.00 до 12.00 по телефону 5-46-76 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по экономике Наталья Викторовна Лях.

 
 
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В январе случчане смогут задать свои вопросы некоторым чиновникам по телефону. 
 
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