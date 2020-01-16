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Кому из чиновников можно задать свои вопросы по телефону в январе
16.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В январе случчане смогут задать свои вопросы некоторым чиновникам по телефону. Кто и когда проведёт прямые телефонные линии,
16 января с 11.00 до 12.00 по телефону 5-75-85 «прямую линию» проведет заместитель директора КУП «Слуцкое ЖКХ» по жилищным вопросам и благоустройству Михаил Иванович Метельский.
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В январе случчане смогут задать свои вопросы некоторым чиновникам по телефону.
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