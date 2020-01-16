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Каранкевич: Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

16.01.2020 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Каранкевич: Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с Россией до конца января, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, он есть. Без газа наши люди не останутся", - сказал Виктор Каранкевич.

Беларусь ежегодно импортирует из России около 20 млрд куб. метров газа. В 2019 году цена на газ для Беларуси составляла 127 долларов за 1 тыс. кубометров. В конце декабря 2019 года президенты Беларуси и России вели переговоры о цене на газ в 2020 году. Результатом договоренностей стало подписание 31 декабря протокола, в соответствии с которым прошлогодняя цена газа сохраняется для Беларуси на 2 месяца (январь и февраль). Цена на газ с марта является предметом дальнейших переговоров.

Также были подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года. Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года, передает БелТА.

 
 
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Беларусь планирует возобновить переговоры по газу с Россией до конца января, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
 
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