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Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

16.01.2020 10:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Археологические исследования городища железного века Обчин в Любанском районе завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, объект обнаружили еще в 2012 году на территории строительства калийного предприятия.

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

Тогда же компания, реализующая проект, обратилась к специалистам Института истории для организации научно-исследовательской экспедиции. Ученые изучили примерно 25 тысяч квадратных метров территории. К середине ноября 2019 года кампания была завершена.

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

Сергей Линевич, научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси:
Результатом мы довольны чрезвычайно. Мы закончили изучение археологическое как оборонительной системы, так и самого городища Обчин – городища железного века, получили очень богатый материал и представление не только о жизни людей в железном веке именно на этом памятнике археологии, но также и о системе их обороны.

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси:
Это городище исследовано, исследовано, отмечу, 15 ноября 2019 года. И на этой территории можно возводить какие-то объекты.

Найденные во время раскопок предметы относятся к первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Они переданы в краеведческий музей Любани. А само городище Обчин будет создано в виде 3D-модели.

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе

Люди в материале: Сергей Линевич, Вадим Лакиза
 
 
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Новости Беларуси. Археологические исследования городища железного века Обчин в Любанском районе завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним,...
 
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