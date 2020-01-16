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Какие тайны истории открылись на раскопках городища железного века Обчин в Любанском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Археологические исследования городища железного века Обчин в Любанском районе завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, объект обнаружили еще в 2012 году на территории строительства калийного предприятия.
Тогда же компания, реализующая проект, обратилась к специалистам Института истории для организации научно-исследовательской экспедиции. Ученые изучили примерно 25 тысяч квадратных метров территории. К середине ноября 2019 года кампания была завершена.
Сергей Линевич, научный сотрудник отдела археологии первобытного общества Института истории НАН Беларуси:
Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси:
Найденные во время раскопок предметы относятся к первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Они переданы в краеведческий музей Любани. А само городище Обчин будет создано в виде 3D-модели.
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Новости Беларуси. Археологические исследования городища железного века Обчин в Любанском районе завершены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним,...
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