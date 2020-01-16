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Есть рекорд: в 2019 году в стране продано 64 500 новых авто. Какие марки поделили между собой рынок

16.01.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дилеры могут потирать руки по итогам 2019 года: белорусы купили в автосалонах 64 500 новых легковых автомобилей, побив все предыдущие рекорды. Напомним, в 2018 году было продано 52,8 тысячи новых авто. AUTO.TUT.BY посмотрел, какие марки были самыми популярными.


Белорусский Geely Atlas — на пьедестале почета

Geely Atlas в личном зачете вошел в тройку самых популярных авто — за год владельцами белорусского кроссовера стали 3320 человек. А его собрат Emgrand X7 резко набрал обороты — с 500 машин в 2018 году до 2237 в прошлом. Это позволило ему замкнуть десятку самых продаваемых авто. На втором месте расположился Volkswagen Polo седан с результатом 5804 авто. И первое место занимает Lada Vesta. Силами двух импортеров за 2019 год было продано 7585 машин.

В первой пятерке самых продаваемых марок небольшие изменения. Lada все же вышла на первое место, сместив с первой ступеньки Renault — 16 281 проданный автомобиль против 11 370. С таким результатом Lada занимает 27% рынка. Volkswagen остался на третьем месте с показателем 7258 авто и отхватил 12% рынка. Geely, несмотря на почти двухкратный прирост продаж по сравнению с прошлым годом, по-прежнему на четвертом месте с результатом 6894 авто. Но отставание от третьего места не так велико. Если завод договорится с банками на продление льготных условий кредитования, то есть шанс заскочить в следующем году на пьедестал почета. Тем более, в гамме появится еще одна модель кроссовера, которая должна привлечь новых покупателей.

Если смотреть на динамику рынка, то продажи начали плавно расти с января по март. Пиковым стал апрель, когда было продано 6210 авто. Вплоть до декабря наблюдался небольшой спад, а в последний месяц года продажи снова подскочили, показав результат 6017 автомобилей. Это можно объяснить активностью дилеров, которые наперебой предлагали невиданные скидки и завлекали распродажами.

Автодилеры опасаются, что 2020 год уже не будет таким радужным. Впрочем, и краха рынка никто не предрекает. Будет интересно понаблюдать за маркой Ravon, которая обещает продать в Беларуси не менее 5 тысяч авто за этот год. Вернется и притормозивший работу китайский Lifan. Так что борьба за рыночный пирог в нынешнем году должна развернуться нешуточная.

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В прошлом году белорусы побили все рекорды, но автодилеры опасаются, что 2020-й уже не будет таким радужным
 
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