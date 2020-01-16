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Вытяжка на кухне с газовой колонкой опасна для жизни. Объясняем почему
Источник материала: Tut.by
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Заместитель начальника службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления УП «Мингаз» Евгений Рашев рассказал, что нормы, в которых говорится о присоединении вытяжек к вентканалам, прописаны в ТКП 629 от 2018 года «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов». В документе говорится, что при эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов с естественным побуждением следует предусматривать мероприятия, исключающие «опрокидывание» тяги.
Причинами возникновения обратной тяги является недостаточность притока воздуха при установке герметичных окон без приточных клапанов или работа кухонных вытяжных устройств и вентиляторов.
Как пояснил Евгений Рашев, вытяжки, удаляющие запахи из кухни, способны создать разряжение внутри помещения кухни и привести к эффекту «опрокидывания» тяги. В этом случае в помещение попадают дымовые газы и угарный газ (СО). Для жильцов квартиры это может обернуться летальным исходом.
Следовательно, эксплуатирующие организации не должны допускать присоединение вытяжек к вентканалам в кухонных помещениях совместно с газовыми водонагревателями и отопительными котлами.
— Если во время техобслуживания газового оборудования наши специалисты видят подобное нарушение, то они выписывают предписание на устранение. В случаях, когда предписание не выполняется, отключатся отопительный котел или колонка.
Специалист напомнил, что дымовые и вентиляционные каналы отопительного газового котла подлежат обязательной проверке состояния и прочистке перед каждым отопительным сезоном.
При отсутствии акта проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов у собственника жилья газоснабжающая организация в целях предотвращения аварий производит отключение от системы газоснабжения отопительное и водогрейное оборудование.
Периодичность проверки дымовых и вентканалов проточных газовых водонагревателей зависит от материала, из которого они изготовлены. Например, кирпичные — не реже чем раз в квартал. Асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона — не реже одного раза в год.
Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования осуществляются специалистами газоснабжающих организаций либо сервисных центров.
В случае эксплуатации газовых отопительных и проточных водонагревателей в одноквартирном, блокированном жилом доме обязанность по своевременной проверке дымовых и вентиляционных каналов, техническому обслуживанию газового оборудования возложена на собственника жилого помещения.
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