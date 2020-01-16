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Вытяжка на кухне с газовой колонкой опасна для жизни. Объясняем почему

16.01.2020 11:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тема подключения кухонных вытяжек к системе вентиляции в многоквартирных домах бурно обсуждалась на форуме. Для многих стало откровением, что это может повлиять на работу системы вентиляции во всем доме и что застройщики и эксплуатационные службы выступают против такого подключения. В УП «МИНГАЗ» информацию дополнили: если у вас в квартире есть газовая колонка или котел, то присоединение вытяжных устройств к вентканалам опасно для жизни.

Заместитель начальника службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления УП «Мингаз» Евгений Рашев рассказал, что нормы, в которых говорится о присоединении вытяжек к вентканалам, прописаны в ТКП 629 от 2018 года «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов». В документе говорится, что при эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов с естественным побуждением следует предусматривать мероприятия, исключающие «опрокидывание» тяги.


Так делать нельзя! Фото: 161.ru

Причинами возникновения обратной тяги является недостаточность притока воздуха при установке герметичных окон без приточных клапанов или работа кухонных вытяжных устройств и вентиляторов.

Как пояснил Евгений Рашев, вытяжки, удаляющие запахи из кухни, способны создать разряжение внутри помещения кухни и привести к эффекту «опрокидывания» тяги. В этом случае в помещение попадают дымовые газы и угарный газ (СО). Для жильцов квартиры это может обернуться летальным исходом.

Перекрывать вентканал любым оборудованием для усиления циркуляции, а тем более одновременное включение вытяжки и газовой колонки категорически запрещено.

Категорически запрещается подсоединять вытяжку к дымовому каналу.

Следовательно, эксплуатирующие организации не должны допускать присоединение вытяжек к вентканалам в кухонных помещениях совместно с газовыми водонагревателями и отопительными котлами.

— Если во время техобслуживания газового оборудования наши специалисты видят подобное нарушение, то они выписывают предписание на устранение. В случаях, когда предписание не выполняется, отключатся отопительный котел или колонка.

Специалист напомнил, что дымовые и вентиляционные каналы отопительного газового котла подлежат обязательной проверке состояния и прочистке перед каждым отопительным сезоном.


Фото: www.tproekt.com

При отсутствии акта проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов у собственника жилья газоснабжающая организация в целях предотвращения аварий производит отключение от системы газоснабжения отопительное и водогрейное оборудование.

Периодичность проверки дымовых и вентканалов проточных газовых водонагревателей зависит от материала, из которого они изготовлены. Например, кирпичные — не реже чем раз в квартал. Асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона — не реже одного раза в год.

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования осуществляются специалистами газоснабжающих организаций либо сервисных центров.

В случае эксплуатации газовых отопительных и проточных водонагревателей в одноквартирном, блокированном жилом доме обязанность по своевременной проверке дымовых и вентиляционных каналов, техническому обслуживанию газового оборудования возложена на собственника жилого помещения.

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