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Гомельчанина обвиняют в мошенничестве на 2 миллиона рублей

16.01.2020 11:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гомельчанина обвиняют в мошенничестве на 2 миллиона рублей
Фото из открытых источников

Несколько лет назад обвиняемый организовал строительство двух таунхаусов на улице Луговой в Гомеле, которое финансировалось за счет заемных денег физлиц. 

Мужчина заключал договоры займа как с желающими приобрести квартиру в строящихся домах, так и с теми, кто передавал ему деньги в заем под проценты. При этом он позиционировал себя как успешный бизнесмен. Несколько договоров займа были составлены под поручительство ООО «Мини-отель», директором которого являлась супруга обвиняемого. 

В какой-то момент, когда сумма ежемесячных выплат по процентам достигла критических размеров, обвиняемый перестал выполнять взятые на себя обязательства, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Несколько человек остались без обещанных квартир в новых таунхаусах: они были не единственными, кто согласно условиям заключенных договоров займа претендовал на конкретную квартиру. 

Кроме того, мужчина обвиняется в завладении путем обмана имуществом ООО «Мини-отель». Он исключил из состава участников свою супругу и ее партнера, подделав при этом ряд документов.  

Мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Его задержали в Москвоской области и экстрадировали. Действия белоруса квалифицировали по ч.ч. 3, 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

В ходе следствия возмещен ущерб на 258 тысяч рублей. 

Гомельчанина обвиняют в мошенничестве на 2 миллиона рублей
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Теги: Гомель
 
 
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