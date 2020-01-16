ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реконструируемый мост в Пинске планируют ввести в мае

16.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске на реконструируемом мосту через реку Пина укладывают асфальтное покрытие, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Реконструируемый мост в Пинске планируют ввести в мае

Реконструируемый мост в Пинске планируют ввести в мае

Реконструируемый мост в Пинске планируют ввести в мае

Автомобильный мост был построен более 40 лет назад. После его детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. К ней специалисты приступили в апреле 2019 года. За это время строители возвели практически новый путепровод. "Идет очередной этап реконструкции: укладывается асфальтное покрытие, обустраиваются пешеходные и велосипедные дорожки, благоустраивается территория, монтируются ограждение и другие элементы. Введение объекта в строй планируется в нынешнем мае", - отметили в Пинском горисполкоме.

Реконструируемый мост в Пинске планируют ввести в мае

Строительство моста финансируется из республиканского бюджета. Он будет двухполосным, длина его останется прежней - около 400 м.

Реконструируемый мост в Пинске планируют ввести в мае

Реконструируемый путепровод соединяет два берега Пины автомобильной дорогой Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин. На время его закрытия движение транспорта организовано по наплавному мосту. Понтон разводной. Для прохода речного транспорта водное окно открывается в ночное время - с 2 до 4 часов.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Пинске на реконструируемом мосту через реку Пина укладывают асфальтное покрытие, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме. Автомобильный мост был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный на МКАД врезался в разделительное ограждение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика