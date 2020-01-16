ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модель назвала причину падения из окна внука Михалкова

16.01.2020 11:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российская модель Ксения Пунтус пришла в себя и назвала причину падения из окна квартиры в Москве, которая принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.


Фото: k_ksusha / instagram.com

По его данным, следователи опросили Пунтус и ее молодого человека Андрея Бакова, в квартире которого произошел инцидент. Модель рассказала, что встречается с внуком Михалкова около полутора месяцев. В его квартире она любила сидеть на подоконнике с ноутбуком или айпадом, призналась девушка.

Модель заявила, что в тот вечер она выпила, села у окна и сорвалась. Баков, по ее словам, в это время спал и ничего не видел. Внук Михалкова подтвердил, что о падении Пунтус из окна узнал только от участкового.

Ранее сообщалось, что состояние модели оценивается как тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пунтус обнаружили с травмами ночью 11 января. Девушка была легко одета. Сообщалось, что накануне вечером модель проводила время с Баковым в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть рекорд: в 2019 году в стране продано 64 500 новых авто. Какие марки поделили между собой рынок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика