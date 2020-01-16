Модель назвала причину падения из окна внука Михалкова

Источник материала: Tut.by

Российская модель Ксения Пунтус пришла в себя и назвала причину падения из окна квартиры в Москве, которая принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.



Фото: k_ksusha / instagram.com

По его данным, следователи опросили Пунтус и ее молодого человека Андрея Бакова, в квартире которого произошел инцидент. Модель рассказала, что встречается с внуком Михалкова около полутора месяцев. В его квартире она любила сидеть на подоконнике с ноутбуком или айпадом, призналась девушка.

Модель заявила, что в тот вечер она выпила, села у окна и сорвалась. Баков, по ее словам, в это время спал и ничего не видел. Внук Михалкова подтвердил, что о падении Пунтус из окна узнал только от участкового.

Ранее сообщалось, что состояние модели оценивается как тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пунтус обнаружили с травмами ночью 11 января. Девушка была легко одета. Сообщалось, что накануне вечером модель проводила время с Баковым в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал.