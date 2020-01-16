3-4 января в легкоатлетическом манеже Центрального спортивного комплекса «Неман» прошла спартакиада гродненской области среди ДЮСШ и СДЮШОР среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения.
Команда волковысской СДЮШОР № 1 заняла третье место с результатом 77 очков, уступив серебряному призеру - команде СДЮШОР № 3 из Слонима 16 очков.
Первенствовали с результатом 102 очка представители гродненской С
3-4 января в легкоатлетическом манеже Центрального спортивного комплекса «Неман» прошла спартакиада гродненской области среди ДЮСШ и СДЮШОР среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения.
Команда волковысской СДЮШОР № 1 заняла третье место с результатом 77 очков, уступив серебряному призеру - команде СДЮШОР № 3 из Слонима 16 очков.
Первенствовали с результатом 102 очка представители гродненской СДЮШОР № 2.