В Волковыске из общежития эвакуировали 19 студентов

Источник материала: Новости Волковыска

15 января в 14.19 час. волковысским спасателям поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в общежитии аграрного колледжа на улице Победы в Волковыске. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было обнаружено незначительное задымление на четвертом этаже.

Эвакуация проживающих и персонала была проведена администрацией общежития до прибытия спасателей. По предварительным данным, сработка сигнализации произошла из-за задымления в вентиляционной шахте на первом этаже здания. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается, сообщает сайт МЧС.















