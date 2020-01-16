В Волковыске 15 января воздух прогрелся до 7,6 градуса тепла, что на 1,4 градуса превышает прежний максимум за весь период метеонаблюдений, зафиксированный в 2007 году.
Фото
|
Очередной температурный рекорд января пал в Волковыске
16.01.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
В Волковыске 15 января воздух прогрелся до 7,6 градуса тепла, что на 1,4 градуса превышает прежний максимум за весь период метеонаблюдений, зафиксированный в 2007 году.
Фото
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Волковыске 15 января воздух прогрелся до 7,6 градуса тепла, что на 1,4 градуса превышает прежний максимум за весь период...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)