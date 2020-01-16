Источник материала: Новости Волковыска

«Обратила внимание, что в кассе Волковысского и Гродненского автовокзалов молодежь показывает студенческие и покупает билеты за полцены на междугородние автобусы. Я же за ребенка 10 лет плачу по полной. Разве это справедливо?» — задается вопросом жительница Волковыска. В законе, которым определены все льготники, которым положен проезд со скидкой, студенты не числятся. FINANCE.TUT.BY узнал, где и почему студентам дают льготы на проезд и почему именно им.

В редакцию обратилась мама двоих детей из Волковыска. У нее возник вопрос по поводу цен на проезд на междугородних автобусах.

— Мы с семьей часто ездим из Волковыска к родственникам в Брест и Гродно. На старшего сына — ему 10 лет, мы покупаем полный билет, то есть как для взрослого, — рассказывает девушка. — В то время как студенты на тех же автобусах, из того же Волковыска в Гродно ездят за полцены. Обратила внимание, что в кассе на вокзале молодежь показывает студенческие, протягивает 5 рублей и им с них еще и сдачу дают. Я же за ребенка плачу 7 рублей с лишним. Разве это справедливо?

Девушка говорит, что пыталась выяснить причину такого «интересного» ценообразования в справочной Гродненского автовокзала, но там лишь порекомендовали почитать закон, название которого пассажирка не расслышала.

— Мне кажется очень странным, что для детей приходится покупать взрослый билет, а студентам государство дает льготу, — подытожила девушка.

В Министерстве транспорта и коммуникаций пояснили, что льготы студентам в данном случае дает не государство. И есть они далеко не везде.

— В статье 15 закона «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» прописаны все категории граждан, которым положены льготы на проезд, — рассказали в ведомстве. — Если какой-то группы в списке нет, а льгота есть, значит, она установлена либо местными исполкомами, либо конкретным перевозчиком.

В законе студенты не упоминаются, то есть льготы на проезд в общественном транспорте на государственном уровне для них не установлены. Если говорить про детей, то, согласно документу, школьники, живущие в сельской местности, имеют право на бесплатный проезд от места жительства до места учебы и обратно на внутренних междугородних автобусах с 1 сентября по 30 июня.

Дети до 7 лет могут бесплатно ездить в городских и пригородных автобусах, но на руках у родителей, то есть не занимая отдельного места. Без права на отдельное кресло дети до 5 лет могут ездить бесплатно в междугородних автобусах. Детям от 5 до 10 лет дается скидка 50% на проезд в автобусах не на руках у родителей, а на отдельном месте.

За комментарием по поводу льгот на проезд для студентов мы обратились в «Гроднооблтранс», которому и принадлежат автобусы, на которых ездит семья из Волковыска.

— Билеты для студентов за полцены ввели мы сами. Это не льгота, а скидка, — пояснили в организации. — В свое время мы определили, что студенты ушли от нас к частным перевозчикам и нелегалам. Для того, чтобы их снова привлечь, чтобы увеличить заполняемость автобусов, мы решили предоставить студентам скидку 50% на проезд. По закону мы имеем право никому не предоставлять скидок.