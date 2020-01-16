Как мы учились готовить гриссини с прошутто, тальятелле с мидиями и тирамису

Источник материала: Виртуальный Брест

Всегда интересно куда-нибудь съездить, увидеть и попробовать что-нибудь новое и необычное. К сожалению, не всегда для этого есть время и средства. А, как известно, ничто лучше не познакомит со страной и её культурой, как национальная кухня. Поэтому в поисках новых впечатлений и изысканных блюд мы отправились в кулинарное путешествие по Италии вместе со студией вкусного настроения «Гурман».





Ехать далеко не пришлось, и вечер вторника мы провели в компании таких же любознательных «путешественников» как и мы, в уютном помещении в Бресте. В этот вечер нам предстояло научиться готовить такие блюда итальянской кухни как гриссини с прошутто (хлебные палочки с ветчиной), тальятелле с мидиями и карри (домашняя лапша с мидиями в соусе) и тирамису (лёгкий и очень изысканный десерт). Между прочим, все блюда оказались довольно простыми в приготовлении и приятно удивили необычным сочетанием вкусов. Теперь то, что может легко приготовить любая итальянская хозяйка, можем приготовить и мы.





Как известно, в этом деле всё зависит от учителей, а с ними нам повезло. Мастер-класс проводили для нас шеф-повар Леонид Стёпкин и су-шеф Михаил Синюк.

О шеф-поваре хочется сказать отдельно. С виду совсем юный, но при этом настоящий профессионал, любящий свою работу и искренне увлечённый своим делом. В прошлом шеф-повар кафе-пиццерии «PaPi» и су-шеф ресторана «Жюль Верн». Работал в Питере в сети ресторанов и кафе ресторанного типа европейской, арабской и национальной (русской) кухонь. Способный не только приготовить любое блюдо, но и грамотно, интересно и живо рассказать, что, как, почему и для чего делается, и что в результате получится.





А ещё был застенчивый молодой человек – сомелье Юрий Книга, которого хорошо знают посетители таких заведений как Эрмитаж, Корова и Times cafe. Он оказался кладезем знаний обо всём, что касается вин Старого и Нового света. Юрий познакомил нас с правилами подбора напитков и стал гидом по винной карте Италии, и поделился секретами сомелье о том, как подобрать вино к блюду, чтобы оно подчеркнуло, дополнило и раскрыло всю красоту вкуса, приготовленного шедевра.





А началось всё с… регистрации. Да-да, именно. Любой мастер-класс, если только это не заказ на корпоративное мероприятие, или например девичник, - рассчитан на 14 человек, поэтому предварительная запись обязательна.

Все мы неторопливо собрались к назначенному времени. Каждого участника встречали, как долгожданного и очень дорогого гостя. Нам предложили надеть стильные поварские передники и занять место за оригинально сервированным столом. Прекрасно подобранные итальянские музыкальные композиции, знакомство и непринуждённое общение настроили нас на этот вечер.